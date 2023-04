Une compagnie d’informatique du Restigouche acquise par une corporation autochtone gaspésienne

L’organisme responsable du développement économique des Premières Nations autochtones de la Gaspésie vient de devenir actionnaire majoritaire d’une entreprise informatique restigouchoise.

PLC Info a vu le jour à Eel River Crossing en 2005. L’entreprise, qui compte une quinzaine d’employés, se spécialise dans tout ce qui touche le secteur des technologies de l’information pour le secteur commercial (conception et installation de réseaux, cybersécurité, programmation et bases de données, matériel et logiciels, etc.).

Mardi, celle-ci a annoncé un partenariat avec le Mi’gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC), le bras de développement économique des trois communautés mi’gmaq de la Gaspésie, soit Listuguj, Gespeg et Gesgapegiag. Le MMBC se porte ainsi acquéreur de 51% de PLC Info pour la somme de 2,5 millions $.

PLC Info n’est pas étrangère aux Premières Nations de la Gaspésie, l’entreprise desservant déjà certaines d’entre elles avant cette transaction.

«On connaissait l’entreprise et on voyait dans celle-ci une occasion non seulement d’en faire l’acquisition, mais aussi de la développer davantage. On est intéressé à être présent dans d’autres Premières nations du Nouveau-Brunswick, de l’Est-du-Canada et même pourquoi pas du Canada en entier», explique Frédéric Vicaire, directeur général de la corporation.

Avec ce partenariat, le MMBC voit en effet grand.

«On fait l’acquisition d’une entreprise solide, qui répond à un besoin dans nos communautés, et dont les profits vont revenir en partie chez nous, donc tout le monde y gagne. De plus, ça nous donne l’occasion de développer des compétences, une expertise, au sein de nos populations et, éventuellement, créer des emplois. On pense que nous avons une recette gagnante entre les mains», indique M. Vicaire qui vante au passage ce partenariat entre autochtones et non autochtones.

Cette acquisition vise toutefois aussi à rendre les Premières Nations plus autonomes en matière d’informatique.

«La pandémie de la COVID-19 nous a fait réaliser à quel point nous avions des lacunes dans nos communautés en matière de technologies informatiques, que nous avions un manque d’infrastructures», le directeur général du MMBC.

Selon M. Vicaire, PLC Info continuera d’être dirigé par ses patrons actuels pour les opérations quotidiennes, mais un conseil d’administration supervisera le travail afin qu’il soit en accord avec la vision des partenaires majoritaires.

Signe d’une plus vaste diversification économique pour le MMBC, ce projet s’ajoute à celui du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n de 150 MW. Ce parc éolien doit générer des revenus pour les communautés autochtones. Le MMBC a d’ailleurs été sélectionné pour un agrandissement de ce parc de l’ordre de 102 MW.

«On croit qu’il est très important de diversifier les sources de revenus de nos communautés. Actuellement, je dirais qu’on se positionne bien dans le paysage économique de la région et on n’entend pas rester là. C’est très important pour notre développement et pour acquérir une certaine forme d’indépendance économique», ajoute M. Vicaire.