Vitalité réautorise les visites d’enfants de moins de 14 ans dans les hôpitaux

Le Réseau de santé Vitalité a changé ses règles concernant les visites dans ses hôpitaux. Les enfants de moins de 14 ans ont à nouveau, depuis le 13 avril, le droit de visiter un patient s’ils sont accompagnés par un adulte.

«Ma grand-mère était vraiment contente. J’ai été la voir avec mes filles pour souper samedi», raconte Cathy Noël.

Un soulagement pour cette mère qui a dû laisser ses enfants de 7 et 9 ans à l’entrée de l’hôpital de Tracadie le jour de Pâques. Le personnel de l’établissement interdisait les visiteurs aussi jeunes à cause de la COVID-19.

Tout a changé le 13 avril, soit trois jours après la fête religieuse.

«Vendredi, Vitalité a appelé mon père pour dire que les visites des enfants de moins de 12 ans étaient acceptées, raconte Mme Noël. Je suis contente parce que ce n’est pas juste ma grand-mère qui va profiter de ça, mais beaucoup de monde!»

La grand-mère de Cathy Noël a 94 ans et attend une place en foyer de soins depuis six mois. Comme elle, un peu moins de 400 personnes âgées patientaient dans un hôpital du Nouveau-Brunswick en février, selon la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins.

Or, un aîné souffre d’une diminution considérable de sa mobilité physique et de son bien-être mental dans les jours qui suivent son admission dans un hôpital, d’après la Stratégie sur le vieillissement du Nouveau-Brunswick.

Vitalité précise que son personnel autorise les enfants de moins de 14 ans à visiter un patient s’ils sont accompagnés par un adulte et s’ils se conforment aux règles sanitaires en vigueur, comme le port du masque et la désinfection des mains.

«En matière de prévention et de contrôle des infections, le Réseau examine ses façons de faire sur une base continue et y apporte des changements selon l’évolution de la situation dans la communauté et dans ses établissements», explique le service communication de l’organisation.

Il souligne que le réseau de santé valorise la présence de la famille et d’amis auprès des patients, car cela leur fait du bien et les aide à se rétablir.