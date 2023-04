Des travaux majeurs débuteront sous peu à Edmundston-Est

Des travaux majeurs sont proposés au cours des 15 prochaines années à d’Edmundston-Est. Comme il faut bien commencer quelque part, la Ville d’Edmundston a confirmé que les premiers travaux seront entrepris dans une partie de ce secteur.

Pour être plus précis, des travaux de réfection du réseau d’aqueduc et d’égout sont prévus dans la rue Dionne (entre la rue du Pouvoir et l’avenue Morin), l’avenue Morin, la rue René-Bouchard, l’avenue Fred-Fournier et le boulevard Mgr.-Numa-Pichette (entre la 44e et la 47e Avenue).

Les résidents des environs doivent donc s’attendre à voir leur vie quotidienne être quelque peu perturbée au cours des prochains mois. Les travaux devraient être entrepris au printemps et se poursuivre pendant la saison estivale.

Une présentation publique sera organisée afin de présenter le projet en détail aux gens qui résident dans les quartiers affectés par ces premiers travaux.

Selon le maire d’Edmundston, Eric Marquis, ces travaux ressembleront à ce qui a été fait, au cours des dernières années, dans les environs du quartier du Centenaire, toujours dans le secteur Edmundston-Est.

«On va éventrer complètement la rue, changer les “pipes” (tuyaux) d’eau, ajouter la partie pluviale et changer la partie sanitaire. Il faut s’attendre à avoir de la construction dans ce coin-là pour une bonne période de temps.»

Même si les travaux causeront des désagréments, M. Marquis croit que les gens seront heureux, au bout du compte, d’être desservis par un nouveau système et de jouir de routes neuves.

En plus du remplacement des conduites d’aqueduc et l’installation de nouvelles conduites d’égout sanitaire et pluvial, une reconstruction complète de la chaussée est prévue à la suite de ces travaux qui constituent la phase 1 du projet.

La seconde étape du projet sera réalisée dans la 47e avenue, en 2024.

«Étant donné que c’est un gros projet, on ne pouvait pas entamer les deux phases en même temps», a ajouté Eric Marquis.

Le coût total de ces deux phases s’élève à près de 5,5 millions$.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Entente bilatérale intégrée des gouvernements fédéral et provincial, pour lequel une annonce de financement avait été faite en juillet 2022.

Le projet en question s’inscrit dans un plus grand chantier dont l’objectif est d’éventuellement séparer les réseaux d’égout sanitaire et pluvial dans l’ensemble du secteur d’Edmundston-Est, tout en améliorant la qualité de l’eau potable, la chaussée et la protection des incendies.

«C’est un projet qui est majeur. Ça s’inscrit dans toute la question des changements qui s’en viennent avec le gouvernement fédéral ou l’on exige qu’il y ait une séparation des égouts pluviaux et sanitaires. Toute la partie Edmundston-Est est comme ça alors il faut tout changer», a mentionné le maire d’Edmundston.

Selon lui, ce projet, qui vise plusieurs avenues et rues de la municipalité, nécessitera des investissements importants dans le futur. Une partie de ceux-ci dépendront évidemment de la collaboration des deux autres paliers de gouvernement.