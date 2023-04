Fini les gros déchets sur le bord de la route pendant des semaines dans Kent

La Commission de services régionaux de Kent (CSR-Kent) vient de mettre en œuvre un nouveau programme de collecte des déchets encombrants.

La CSR-Kent tenait à rectifier le tir à la suite de la situation survenue l’année dernière, alors que des «gros déchets» sont restés plusieurs semaines sur le bord de certaines routes dans la région.

Au printemps 2022, une collecte qui était planifiée pour trois semaines a duré dix semaines. La situation était attribuable en grande partie à un problème de main-d’œuvre. Les entrepreneurs responsables de la collecte des gros objets ne réussissaient pas à recruter assez de personnel temporaire pour occuper les camions de déchets encombrants.

«On a vécu des délais, du jamais vu, lors de la collecte des gros déchets», rappelle la responsable du dossier au sein de la CSR-Kent, Isabelle Godin.

«Cela a causé beaucoup de plaintes, non seulement à la CSR mais aussi à nos élus. On a ressenti une urgence. Ça fait depuis 2018 qu’on cherche des solutions pour améliorer les services de collecte, pour stabiliser les coûts aussi», explique la directrice générale adjointe de la CSR-Kent.

Elle a été mandatée de présenter des options au conseil d’administration de la CSR-Kent. Elle a présenté comme modèle le service de collecte des déchets encombrants offert à Moncton. Cette ville offre aux cinq semaines une collecte en alternance dans différentes zones.

«Tu t’inscris, tu mets tes gros déchets au chemin à la bonne date, puis c’est ramassé durant la semaine et c’est fini. Tu n’y penses plus», affirme-t-elle.

La CSR-Kent a choisi cette méthode. Les contrats ont été signés avec les entreprises de collecte de déchets, et le nouveau programme a été mis en place en avril.

«À partir de maintenant, l’histoire de trois collectes fixes par année, ça n’existe plus, mais nos résidents ont accès jusqu’à huit collectes par année, en autant qu’ils soient inscrits pour avoir la collecte à la maison», précise la responsable du dossier au sein de la CSR-Kent.

L’inscription se fait en ligne sur le site web de la CSR-Kent ou par téléphone. «Une fois qu’ils sont inscrits, les gens peuvent lister jusqu’à six items qu’ils veulent avoir de ramassés, et ça va leur donner la prochaine date pour la collecte», informe Isabelle Godin.

La rotation pour les déchets encombrants est de six semaines dans Kent. La région a été divisée en six secteurs.

Il y a une collecte chaque semaine dans les communautés. C’est en alternance selon un horaire établi.

«Maintenant. les gens n’ont plus besoin d’accumuler leurs gros déchets, annonce la responsable du dossier dans Kent. S’ils vont s’acheter un sofa en fin de semaine, ils peuvent s’inscrire immédiatement avec leur sofa, et ils auront une date pour le mettre au chemin.»

«On sait que tout de suite c’est du nouveau et il y a beaucoup de monde qui sont incertains. C’est pour ça qu’on reçoit beaucoup d’appels, mais on essaie de les diriger vers la procédure en ligne. Notre but c’est que ça devienne un peu plus autonome pour eux.»

Néanmoins, les inscriptions vont bon train. «Il y a de plus en plus de gens qui s’inscrivent. On est presque rendu à des centaines de maisons toutes les semaines et on sait que ça va augmenter de beaucoup, bientôt, surtout avec la belle température», indique la porte-parole de la CSR-Kent.

La première collecte de déchets encombrants sous son nouveau format a eu lieu le 10 avril dans le secteur de Beaurivage.

La porte-parole avoue que la nouvelle formule fait aussi le bonheur des éboueurs. «Ils peuvent mieux planifier. Ils savent exactement le nombre d’adresses à visiter et ont une idée générale de ce qu’ils doivent ramasser.»

Selon Isabelle Godin, le fait d’avoir une collecte chaque semaine règle ainsi le problème de main-d’œuvre pour ces entrepreneures, car il leur permet d’embaucher des éboueurs à plein temps.