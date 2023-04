Le Festival ImaginAIR est de retour à Dieppe

Après trois ans d’absence, le populaire Festival ImaginAIR est de retour à Dieppe.

Pendant cette pause forcée en raison de la pandémie, les organisateurs ont eu le temps d’analyser leur événement de long en large.

Le résultat de cette réflexion et des changements apportés à la programmation sera visible du 28 au 30 juillet, au parc Dover.

Pour cette quatrième édition, on espère attirer plus de 10 000 personnes lors de ces trois journées d’activités.

L’événement regroupera plus de 50 cervolistes d’un peu partout en Amérique.

La grande nouveauté cette année, ce sera la composante de cirque.

Des ateliers seront offerts aux plus jeunes, alors que tout le monde pourra découvrir des artistes qui jonglent avec du feu lors de petits spectacles à travers le site.

Autre nouveauté intéressante: les spectacles de drones, qui remplaceront le traditionnel feu d’artifice.

«C’est quelque chose de nouveau que nous voulions amener cette année. C’est notamment un peu plus écologique que les feux d’artifices. On va voir des drones qui seront coordonnées, qui vont changer de couleur et qui vont créer des images dans le ciel», explique l’agent communautaire, Jonathan Desroches.

Le très populaire vol de nuit sera bien sûr de retour.

Des lumières installées sur les cerfs-volants et des projecteurs au sol promettent un spectacle unique sur fond musical.

«C’est l’une des activités les plus populaires du festival. C’est quelque chose de pas mal spectaculaire», indique l’agent communautaire.

«J’ai été à Dieppe, en France, au mois de septembre, et c’est un événement unique, très apprécié par les spectateurs. C’est très impressionnant à voir.»

Les organisateurs ont aussi pensé faire une place aux nouveaux arrivants dans ce festival.

En collaboration avec le Cafi (Centre d’accueil et d’accompagnement francophone pour immigrants), un groupe de 16 femmes issues de l’immigration font fabriquer une gigantesque arche en cerf-volants, qui sera dévoilée pendant le festival.

Bien ancrée au sol, cette arche (qui sera formée d’une quarantaine de cerfs-volants) s’envolera dans le ciel du parc Dover.

Le Club de cerfs-volants Ligne-au-ciel prendra évidemment part à l’événement,alors que ses membres donneront une démonstration de leur savoir-faire.

Le groupe compte une cinquantaine de membres, sous la présidence de Guillaume Thibault. – SP