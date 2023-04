Place aux premiers jeux paralympiques scolaires dans le Sud-Est

La balle a été lancée vendredi lors des premiers jeux paralympiques à se dérouler dans une école du District scolaire francophone Sud.

L’organisatrice Mireille Pitre, actuellement directrice adjointe par intérim à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois, ne manque pas d’ambition pour l’événement. «Ici c’est une première et l’an prochain on vise pour le faire provincial», exprime-t-elle.

Avec les sourires et la camaraderie qui régnait partout lors de l’ouverture officielle, on constate que l’esprit de compétition n’était pas au rendez-vous à ces premiers jeux paralympiques de la communauté d’écoles de Shediac, qui comprend les écoles Donat-Robichaud, Grande-Digue, Louis-J.-Robichaud, Mgr-François-Bourgeois et bien sûr Père-Edgar-T-LeBlanc qui accueillait ces jeux.

L’événement a même attiré le député provincial de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, ainsi que le maire de Cap-Acadie, Serge Léger.

Jean-Marc O’Brien de Shediac est heureux que son fils Jacob participe à ces jeux. «C’est un bel événement pour lui. Juste voir son sourire quand il a descendu le tapis rouge, c’était émotif», dit-il.

Gilles Savoie de Grand-Barachois était accompagné de sa femme Maureen vendredi matin lors de l’ouverture officielle. Sa fille Ainsley Savoie prend part elle aussi aux activités. C’est sa dernière année à l’école.

«C’est vraiment intéressant de voir que l’inclusion est faite avec les enfants. Même si elle a 20 ans, elle a quand même le caractère d’un petit enfant. C’est l’fun de voir les communautés en train d’impliquer les personnes handicapées, explique le père. Je remercie l’organisation.»

L’organisatrice Mireille Pitre est elle-même maman d’un enfant à besoins particuliers. Sa fille Audréanne, âgée de sept ans, prend part elle-aussi à ces jeux.

«On n’a jamais été invité à un événement de cette envergure», indique l’organisatrice. Selon elle, ce format de jeux paralympiques est une première au Nouveau-Brunswick.

Chaque année, le conseil des élèves et elle-même organisent les jeux olympiques pour tous les élèves de l’école.

«Chaque classe représentait un pays. C’était vraiment une belle compétition, mais on s’est aperçu que certains jeunes ne pouvaient pas en bénéficier.»

C’est à partir de là que l’idée des jeux paralympiques a fait son chemin avec l’implication du conseil étudiant de l’école.

Celle qui se décrit comme une avocate de l’inclusion n’a pas voulu baisser les bras. L’idée d’organiser des jeux avec une communauté d’écoles permet d’avoir plus de participants.

«C’est Rémi Ouellette au niveau des sports qui nous a guidés. C’est un événement qu’on prépare depuis des mois», informe-t-elle.

Rémi Ouellette de Haute-Aboujagane est lui-même un athlète paralympique évoluant au hockey-luge. Il participera prochainement aux championnats nationaux dans ce sport. Il est membre du conseil étudiant de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac.

«Lorsque Madame Mireille m’a téléphoné pour savoir si je voulais embarquer dans ce projet, j’ai dit oui tout de suite», assure-t-il.

Parmi les activités au programme vendredi, il y avait le boccia, le volleyball, le basketball, le hockey sur luge, le badminton et le curling. La veille des jeux, Capacité NB avait apporté de l’équipement adapté pour les participants.

L’atmosphère était à la fête vendredi matin lors de l’ouverture officielle des jeux paralympiques au gymnase de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Un jeu de balles appelé boccia était au programme. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Quelques participants à l’œuvre au badminton. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Un vrai banquet

Pour l’organisatrice qui a déjà été une athlète évoluant au volleyball, c’était important de tenir un banquet à la fin de ces jeux.

«Quand on allait au national, il y avait toujours un banquet. Donc cet après-midi, il va y avoir des stations où ils vont faire les cheveux, les ongles, le maquillage. J’ai demandé aux parents d’envoyer des vêtements propres. Ils seront tous ‘‘fancy’’, il y aura des musiciens en fin de journée et un souper de servi. Un vrai banquet», affirme-t-elle.

Ces jeux représentent un moment de réjouissance pour les enfants et certains parents qui ne l’ont pas toujours eu facile au cours de leur cheminement. «Je me dis qu’au lieu de tout le temps chiâler, je veux être proactive. Je veux faire des choses pour sensibiliser les gens et les amener à voir la réalité de ce qu’on vit», expose Mireille Pitre.