Procès de Steven Laurette: le jury a entrepris ses délibérations

Les 12 membres du jury ont entrepris leurs délibérations vendredi après-midi dans le cadre du procès impliquant Steven Laurette, accusé de crimes sexuels sur une mineure.

Les sept femmes et cinq hommes ont entre leurs mains le sort du résident de Tetagouche Sud qui est accusé d’avoir eu des contacts sexuels avec une adolescente de 14 ans et de l’avoir agressé sexuellement.

Les gestes reprochés à Steven Laurette se seraient déroulés entre décembre 2018 et mars 2019 à Petit-Rocher, Nigadoo et à Pointe-Verte dans des salons, un sous-sol, une cuisine et dans la camionnette de l’accusé.

Dans un témoignage entendu mercredi en Cour du Banc du Roi à Bathurst, l’accusé de 44 ans avait nié avec véhémence avoir commis les gestes qui lui sont reprochés.

La 10e journée de procès tenue à Bathurst s’est amorcée vendredi matin avec la plaidoirie finale de l’avocat de la défense, Me Alex Pate.

Dans sa déclaration au jury qui a duré 45 minutes, l’avocat de Steven Laurette a d’abord indiqué aux jurés qu’ils se devaient de garder en tête les concepts de présomption d’innocence et du doute raisonnable avant de rendre leur jugement.

Le représentant de la défense a par la suite souligné au jury que personne ne prendrait le risque de commettre une agression sexuelle dans la cuisine à aire ouverte d’une maison où se trouvent plein de gens.

Dans un même ordre d’idée, Me Pate a affirmé qu’une agression dans un sous-sol où se trouve déjà une autre personne était tout aussi improbable.

L’avocat de la défense remet également en question l’agression qui serait survenue en pleine nuit dans le véhicule de l’accusé, affirmant que l’absence de l’adolescente à 2h du matin aurait facilement été constatée par les parents de celle-ci.

La défense a aussi remis en question la crédibilité d’un témoin et de la présumée victime dans cette affaire qui auraient voulu causer du tort à Steven Laurette, selon la théorie avancée par Alex Pate.

«Il faut faire preuve d’ouverture d’esprit et de bon sens et acquitter mon client», a lancé l’avocat au jury.

À son tour, le procureur de la Couronne, Me Yves Duguay, a livré une plaidoirie visant à persuader le jury de rendre une décision en sa faveur.

Selon lui, Steven Laurette a tenté de minimiser son implication dans la consommation d’alcool de marijuana par la présumée victime et une témoin dans cette affaire.

La crédibilité de l’accusé a été la cible d’attaques de la part de la Couronne qui a mis en lumière ses témoignages contradictoires à la Police régionale BNPP et au tribunal lors du procès.

Toujours selon la Couronne, la jeune victime aurait difficilement pu repousser certains gestes posés par l’accusé en raison de son état d’intoxication.

Me Duguay a souligné que l’adolescente est parvenue à relater certains détails précis au sujet des présumées agressions sexuelles.

Pour la Couronne, malgré les liens qui les unissaient, Steven Laurette est un étranger qui a tiré profit d’une jeune adolescente de 14 ans.

«Aucune question ne se pose quant aux incidents survenus et sur le fait que la personne impliquée est Steven Laurette», a affirmé le procureur de la Couronne.

Le juge Ivan Robichaud a livré durant près de deux heures ses instructions finales au jury, avant que celui-ci ne soit séquestré dans une salle du palais de justice de Bathurst vendredi en fin d’après-midi avant de rendre un verdict