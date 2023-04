La CSR-Restigouche: téléphonie cellulaire, haute vitesse et développement éolien au menu

Les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche entendent s’attaquer à l’amélioration de la couverture cellulaire et du réseau internet haute vitesse en région, ainsi qu’au développement de projets éoliens sur son territoire.

Ces trois dossiers seront traités par un nouveau comité spécial qui aura comme mandat de les faire progresser.

«C’est large comme mandat, mais ce sont des dossiers qui touchent chacune de nos communautés. Aussi bien alors de les aborder de front ensemble, car c’est justement cette union qui fait selon moi la force de notre CSR», explique le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier, qui siégera à ce nouveau comité.

C’est lui qui avait d’ailleurs sonné la charge dans le dossier de la téléphonie cellulaire il y a quelques semaines en dénonçant les nombreuses lacunes du réseau dans son village. Jeudi soir, ses confrères membres de la CSR-Restigouche sont venus appuyer sa démarche en exigeant des améliorations pour l’ensemble de la région.

«Il y a un consensus régional indiquant qu’on doit s’attaquer à ce dossier sans tarder, car la situation est non seulement ridicule, mais dangereuse. Il y a des régions où il y a du réseau, et d’autres où c’est mort. Et c’est comme ça aux quatre coins du Restigouche, même sur nos artères principales que sont la 11 et la 17», souligne le maire, notant que le manque de couverture cellulaire va jusqu’à nuire au travail des services d’urgences.

Maire de Kedgwick, Éric Gagnon a d’ailleurs témoigné de cette absence de couverture qui se fait sentir sur plusieurs kilomètres sur la route 17.

«Il y a environ trois endroits où l’on peut parler entre Kedgwick et Campbellton. Si on ne se trouve pas dans un de ces petits secteurs et qu’il se produit un accident, bonne chance de rejoindre les secours. Ce n’est pas normal de ne pas avoir de réseau de la sorte sur un tronçon routier aussi achalandé et primordial», indique M. Gagnon.

Outre Bois-Joli et Kedgwick, la Communauté régionale de Campbellton a déjà adressé une lettre à la compagnie Telus Mobilité faisant état d’une couverture «inadéquate et qui laisse sérieusement à désirer.» Cette situation amène de nombreux citoyens à se plaindre à la municipalité.

«On va en discuter entre nous avec le comité, mais c’est clair qu’il faut qu’il y ait des actions concrètes qui débouchent sur ça», mentionne M. Pelletier.

La question de la couverture cellulaire ne sera pas la seule au menu de ce comité spécial de la CSR-Restigouche. L’organisme entend en effet demander des améliorations au réseau internet haute vitesse. Selon les membres de la CSR, cette technologie n’est pas suffisamment développée et accessible en région, ce qui peut constituer un frein au développement.

«Si l’on veut accueillir des gens chez nous, ça prend une bonne connexion internet ainsi qu’une bonne couverture cellulaire, surtout avec la popularité croissante du télétravail», a exprimé le conseiller Steeve Savoie de Kedgwick.

Éolien

Le développement éolien s’incruste aussi dans le mandat de ce nouveau comité alors que la région semble susciter un certain intérêt au sein de promoteurs.

«On a eu des rencontres informelles avec au moins trois compagnies afin de voir quel est leur appétit à développer un projet sur notre territoire, car on sait qu’il y a du vent qui peut être exploité entre Bois-Joli et Kedgwick. C’est un processus qui est toutefois long, car ça prend toutes sortes d’études, et c’est justement pourquoi on doit l’enclencher tout de suite si on veut que ça se concrétise», mentionne M. Pelletier.

Le comité en place vise justement à préciser les objectifs de la CSR avec la filiale éolienne dans le but de se positionner pour le prochain appel d’offres provincial. On aimerait notamment déboucher sur une formule qui générerait des redevances pour les communautés du Restigouche.