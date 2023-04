Steven Laurette reconnu coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une mineure

Après plus de 10 jours d’audiences tenues en Cour du banc du Roi, Steven Laurette a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une jeune fille qui était âgée de 14 ans.

Les 12 membres du jury ont rendu leur verdict samedi matin à Bathurst, au terme d’un procès dont l’issue était difficilement prévisible.

«Coupable», a déclaré à deux reprises et avec un certain aplomb le juré numéro 4 au nom du jury qui était composé de sept femmes et cinq hommes et qui était séquestré depuis vendredi après-midi afin de délibérer et de rendre un verdict dans cette affaire.

Les gestes reprochés au résident de Tetagouche-Sud se sont déroulés à différents endroits situés à Petit-Rocher, à Nigadoo et à Pointe-Verte, entre décembre 2018 et mars 2019.

Steven Laurette a affiché une mine déconfite lors du verdict rendu par le jury.

L’accusé âgé de 44 ans avait nié avec véhémence lors de son témoignage entendu mercredi avoir commis de tels gestes à l’endroit de la jeune victime qui gravitait aux alentours de son entourage.

Le témoignage de cette dernière qui est parvenue à raconter devant le tribunal certains détails précis au sujet des agressions sexuelles a sans doute contribué au verdict de culpabilité rendu samedi matin peu avant 10h.

La victime avait également raconté en début de procès avoir eu quelques relations sexuelles avec Steven Laurette dans une résidence appartenant à des proches à Petit-Rocher, au domicile de l’accusé à Pointe-Verte et dans le camion de ce dernier en pleine nuit dans un secteur isolé de Nigadoo.

De nombreux témoignages entendus durant le procès ont porté sur la consommation à maintes reprises d’alcool et de marijuana par la victime et son agresseur et sur la relation ambiguë qu’ils ont entretenue durant quelques mois.

Les avocats Alex Pate et Yves Duguay n’ont pas voulu commenter le verdict de culpabilité rendu à l’endroit de Steven Laurette. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Les avocats Yves Duguay et Alex Pate n’ont pas voulu commenter le verdict de culpabilité rendu à l’endroit de Steven Laurette. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

À la sortie du tribunal, le père de Steven Laurette a qualifié le verdict de tout simplement injuste.

«Il a été accusé pour quelque chose qu’il n’a pas fait… Comme père, il n’y a plus grand-chose que je peux faire», a déclaré Paul Laurette, affichant lui aussi une mine basse.

Premier témoin à comparaître lors du procès, le chef de la Police régionale BNPP semblait quant à lui satisfait du verdict rendu.

«Je suis content pour la victime qui a été crue et entendue. Elle va pouvoir tourner la page et passer à autre chose», a affirmé Roger Clavet, dont le corps policier est à l’origine de l’enquête menée sur les agissements de Steven Laurette.

«Fallait avoir une preuve solide, je présume qu’en bout de ligne, le travail de la police BNPP a été bien accompli», a ajouté celui qui était sergent au moment de l’enquête.

Le procureur de la Couronne, Me Yves Duguay, a préféré ne pas commenter le verdict de culpabilité rendu à l’endroit de Steven Laurette, tout comme l’avocat de la défense, Me Alex Pate.

Le juge Ivan Robichaud a ordonné la détention immédiate de l’accusé, qui est incarcéré depuis déjà près de deux ans.

La prochaine comparution de Steven Laurette est prévue le 1er juin, dans le cadre de représentations sur sentence. Il est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

D’ici là, les avocats de la Couronne et de la défense ont réclamé la confection d’un rapport présentenciel et d’un rapport d’impact sur la victime.