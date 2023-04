Une coalition avec les verts? Susan Holt ne dit pas non

La chef libérale Susan Holt garde la porte ouverte à une coalition avec le Parti vert si elle ne parvient pas à former un gouvernement majoritaire en 2024.

En entrevue mardi après sa défaite contre la chef libérale, le candidat du Parti vert, Serge Brideau, a dit avoir l’impression qu’aucun des deux principaux partis ne pourrait parvenir à former un gouvernement majoritaire en 2024, et que le Parti vert chercherait à avoir la balance du pouvoir.

«Je ne sais pas qui va gagner, mais ça va être serré, ça va probablement être minoritaire, et nous, je sais qu’on va faire des gains. On aura la balance du pouvoir, on aura une occasion de co-gouverner», a dit celui qui compte retenter sa chance en 2024.

Nous avons présenté cette situation hypothétique à Susan Holt afin de savoir si elle serait disposée à former un gouvernement de coalition avec le Parti vert en cas de gouvernement minoritaire.

«C’est clair que je parle beaucoup de collaboration. […] Je suis complètement ouverte à des partenariats et à un travail collaboratif. On doit respecter que si quelqu’un est élu, il ou elle sont la voix des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, et je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités pour moderniser le travail de l’Assemblée législative pour qu’on puisse donner plus de pouvoirs et d’opportunités de faire ce travail-là.»

Le politologue Roger Ouellette, de l’Université de Moncton, affirme qu’un gouvernement minoritaire libéral est possible, mais seulement si le parti de Susan Holt parvient à faire des gains dans le sud anglophone de la province, ce qui pourrait être difficile.

«Tout ça va dépendre de la performance des libéraux dans le sud anglophone. Si Blaine Higgs a réussi ce tour de force d’avoir une majorité sans le vote francophone, c’est parce que le vote des libéraux s’est complètement affaissé dans le sud anglophone.»

J. P. Lewis, politologue à l’Université du Nouveau-Brunswick, affirme que le défi demeure entier pour les libéraux. Malgré leurs trois victoires dans les élections partielles, ils doivent trouver le moyen de faire des gains dans le sud anglophone de la province s’ils espèrent former un gouvernement, même minoritaire, selon le politologue.

«Pour les libéraux, il n’y a pas grand chose qui a changé, sauf pour le fait que c’est une bonne chose pour eux que Susan Holt ait son siège à l’Assemblée législative.»

Il affirme que les libéraux devront tenter de regagner les deux sièges de Moncton-Sud et de Moncton-Est qu’ils ont perdu en 2020.

«S’ils ne gagnent pas ceux-là, ça devient difficile d’imaginer qu’il y aurait suffisamment de momentum pour qu’ils gagnent les sièges du Sud-Ouest de la province», dit le politologue.

Il affirme qu’il faudra aussi un gain de popularité pour Holt, ou une grosse perte de popularité pour le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs, pour que les sièges du sud de la province soient à portée de main des libéraux.

Le renouveau du parti

Roger Ouellette dit aussi que le Parti libéral doit rafraîchir ses associations de circonscriptions pour améliorer sa présence dans les circonscriptions du sud, d’autant plus que les limites des circonscriptions électorales ont changé.

La chef Susan Holt affirme que ce travail est sur le point de commencer maintenant que les nouvelles frontières des circonscriptions sont définies.

«Ça nous donne une chance de rafraîchir l’exécutif, parce qu’il y a des gens qui n’habitent plus dans la circonscription qu’ils géraient toujours, alors c’est l’opportunité de faire un rafraîchissement.»

Les politologues s’entendent pour dire que les libéraux ont le plus de chance de faire des percées à Moncton, à Fredericton et à Saint-John-Harbour, où ils détenaient des sièges auparavant.

Susan Holt affirme toutefois que son parti fait un travail «de 49 circonscriptions», même si elle affirme que les chances de gagner des sièges à Moncton sont bonnes. Elle affirme aussi que des candidats potentiels ont démontré leur intérêt pour se présenter dans certaines circonscriptions du sud, comme Fundy-Les-Îles-Saint-Jean-Ouest, Sainte-Croix, Carleton et Saint-Jean-Havre.

«On a une chance de gagner chaque [circonscription], il n’y a pas un siège ou c’est impossible de gagner. […] On est intéressés partout, on prévoit une campagne locale et provinciale…», dit-elle.