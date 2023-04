Dieppe: les autorités municipales jettent les bases d’une politique de l’arbre

Les arbres ont toujours été une composante importante du paysage de la ville de Dieppe, que ce soit à l’époque de Dupuis Corner ou dans la municipalité gérée aujourd’hui par le maire Yvon Lapierre.

Les citoyens sont attachés à leur poumon vert et sont prêts à se battre pour le conserver.

On l’a vu à plusieurs reprises récemment, alors que des groupes de gens se sont mobilisés pour s’opposer à un développement jugé un peu trop envahissant.

Les autorités municipales ont compris le message en jetant les bases de ce qui deviendra une véritable politique de l’arbre sur son territoire.

Une telle politique pour les terrains publics existe déjà un peu partout au Canada, mais un arrêté qui touche les arbres sur des terrains privés, c’est une grande première en atlantique.

La rencontre publique pour présenter le projet a eu lieu à l’hôtel de ville, jeudi dernier, et regroupait une cinquantaine de résidents.

Trois grandes lignes directrices se dégagent de cet arrêté.

Les citoyens auront dorénavant besoin d’un permis pour couper un arbre de plus de 10 cm de diamètre.

Le personnel municipal lancera une étude arboricole pour déterminer les arbres qui peuvent être coupés et ceux qui doivent être conservés.

Enfin, les résidents ou les promoteurs qui veulent réaliser un projet devront obligatoirement remplacer un arbre en santé qui doit être coupé.

Le directeur gestion de l’environnement, Alexandre Truchon-Savard, a présenté les grandes lignes de l’arrêté municipal sur les arbres. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Une cinquantaine de résidente de Dieppe ont assisté à la séance d’informationp ublique, jeudi dernier, à l’hôtel de ville. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Mélanie Urbain s’est dite satisfait de l’arrêté municipal présenté jeudi dernier. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Le directeur gestion de l’environnement de la ville de Dieppe, Alexandre Truchon-Savard, se dit heureux de la première réaction des citoyennes et des citoyens.

«Je suis vraiment content des commentaires des gens. Je pense qu’ils sont heureux de voir que la ville a pris les bonnes décisions dans la gestion des arbres. Il y a bien sûr encore beaucoup de questionnement, mais je pense que les gens auront de quoi être fiers d’avoir un règlement comme ça», explique-t-il.

«Le meilleur moment pour avoir cet arrêté municipal, c’était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c’est maintenant. On a vraiment pris le temps de consulter des gens d’expérience dans d’autres municipalités pour bâtir quelque chose de solide, qui représente bien la réalité de Dieppe.»

Paul Belliveau, un résident de la rue Isabelle, accueillait favorablement le plan.

«Ce qu’ils ont dévoilé est très intéressant. Ça s’annonce bien pour la suite des choses. Je suis très encouragé par ce que j’ai entendu.»

Il estime que cet arrêté répond à la plupart de ses préoccupations.

«Ma seule inquiétude, c’est avec les nouveaux territoires qui ont été ajoutés à Dieppe, en janvier. Ma crainte, c’est que les promoteurs pourront faire à leur guise sur ces lotissements qui ne sont pas couverts par l’arrêté municipal. Je souhaiterais que cette situation soit réévaluée.»

Mélanie Urbain, qui s’était opposée à un projet de développement dans le secteur de Saint-Anselme, était du même avis.

«Je pense que c’est une bonne première étape. Mais on veut plus. On veut que tout ça aille de l’avant rapidement et que ça fasse une différence», précise-t-elle.

«Je ne veux pas que ce soit un code de l’arbre juste pour dire qu’on en a un. Mais dans l’ensemble, je suis contente. Je m’attends à voir encore plus de détails le 8 mai (la prochaine rencontre publique), mais c’est un bon départ.»

Le député de Baie-de-Shediac-Dieppe, Robert Gauvin, assistait à la présentation à titre de simple citoyen.

Il a beaucoup aimé ce qu’il a vu et entendu.

«C’est certainement un pas dans la bonne direction et tous les intervenants abondaient dans ce sens-là. C’est la première ville en Atlantique à implémenter quelque chose du genre. C’est donc très positif», souligne-t-il.

«Dieppe est une belle ville, avec des sentiers et des boisés. Il ne faut pas qu’on perde ça. Il faut continuer pour conserver nos arbres.»

La première lecture de cet arrêté aura lieu le 8 mai prochain.