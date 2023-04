La Fondation des petits déjeuners de la PA veut voir le ministre

La Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne demandera à rencontrer le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour discuter du programme des déjeuners scolaires qui vient d’être bonifié.

Cette semaine, le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, annonçait l’élargissement du programme à l’ensemble de la province, exception faite des écoles déjà pourvues d’un tel service grâce au travail des œuvres caritatives.

L’annonce qui a été faite – chose inhabituelle – devant un comité de l’Assemblée législative, a été froidement accueillie par les organismes qui contribuent à fournir des repas aux enfants dans les écoles. Lors d’une entrevue téléphonique, vendredi, Wanita McGraw, qui préside la Fondation impliquée dans les écoles de la Péninsule acadienne, était encore sous le choc.

«Le programme provincial? Wow! Bravo! 2 millions $, mais juste pour aider certaines écoles? Ça coupe les deux jambes! Ce n’est pas donné de manière équitable à tous les enfants.»

Mme McGraw a déjà contacté d’autres groupes d’influence, dont des comités de parents. Des politiciens aussi. Elle aimerait que le gouvernement reconnaisse les organismes comme le sien.

«On a fait une demande pour parler au ministre de l’Éducation, pour lui expliquer qui on est, d’où on vient et ce qu’on fait. On aimerait aussi le rencontrer pour connaître ses plans.»

Œuvre de bienfaisance entièrement bénévole, la Fondation de la Péninsule, qui aura cinq ans en décembre prochain, fonctionne grâce à la générosité du public et des entreprises. Comme elle ne verse aucun salaire, l’argent qu’elle reçoit est largement redistribué.

D’année en année, des 26 écoles que compte la région, 10, 12, parfois plus, font appel à ses services. Depuis 2019, elle a remis plus de 177 000$ en dons.

Mme McGraw a précisé que certaines écoles, bien appuyées par leur communauté, ne requièrent aucune assistance additionnelle.

D’autres, en revanche, n’ayant pas de cuisine, d’équipement et de bénévoles, ne s’en tirent pas aussi bien.

Et la situation s’aggrave. Parce que le coût des aliments reste élevé, la Fondation s’attend à une demande accrue, ce qui compliquera son travail. Les sommes dont elle dispose ne comblent pas tous les besoins.

«Les écoles, nous ne les aidons pas à 100%, a indiqué Mme McGraw. Par exemple, une demande de 5000$ n’obtiendra peut-être que 3500$.»

Afin de consolider ses revenus, l’organisme cherche à établir un fonds. Aujourd’hui, 900 000$ ont été réunis. L’objectif? Un million $. Les intérêts annuels générés par une telle somme constitueront une base intéressante puisqu’il faudra, au bas mot, 100 000$ par année pour répondre à la demande.

Un mauvais message

Claude Snow, le porte-parole du comité des 12 pour la justice sociale, ne pouvait rester silencieux devant la récente annonce du ministre Hogan. Il n’en revient tout simplement pas.

«C’est une situation d’injustice; il n’y a pas d’autre mot!»

«Il (le gouvernement) tend la main aux communautés qui ne sont pas organisées et il les subventionne. Les autres… »continuez de faire ce que vous faites! »»

«Donateurs et fondations se sentent floués par une politique comme celle-là. […] Ça envoie un message: la prochaine fois, ne faites rien: attendez que le gouvernement intervienne.»

«Ça ouvre la porte à des inégalités Il y a des écarts, des disparités entre les régions. Cela donne lieu à des politiques à deux vitesses.»

Pour M. Snow, l’annonce du ministre revêt un caractère improvisé.

«Est-ce qu’il a pensé à ça sur le coup? C’est comme s’il s’était échappé.»

Des discussions publiques auraient pu être organisées avant la mise

en œuvre du programme, a suggéré M. Snow. Il aurait fallu entre autres, d’après lui, consulter les organismes qui font du sociofinancement.

«C’est une politique boiteuse qui ouvre la porte à la disparité, a-t-il repris. Elle n’est pas établie sur des fondations solides. […] Ça reste une demi-solution. Il y a seulement la moitié des écoles qui vont avoir un programme d’aide.»