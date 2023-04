Le pape François ouvre la porte à la restitution d’artéfacts autochtones

Le pape François a annoncé dimanche que des discussions sont en cours pour la restitution d’artéfacts autochtones en possession des Musées du Vatican. Il a ouvert la porte au retour d’autres pièces au cas par cas.

«Le septième commandement vient à l’esprit: si vous volez quelque chose, vous devez le rendre», a dit le pape durant une conférence de presse dans son avion, en route vers le Saint-Siège.

François a récemment redonné à la Grèce les trois fragments de sculptures du Parthénon qui étaient détenus par les Musées du Vatican pendant deux siècles. Il a affirmé que c’était «la bonne chose à faire» et que les autres musées devraient en faire de même, quand cela est possible.

Il s’agissait de sa première prise de position publique sur une question qui a amené de nombreux musées d’Europe et d’Amérique du Nord à remettre en question leurs collections ethnographiques et anthropologiques, au cœur d’une prise de conscience au sujet du colonialisme et alors que des pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie exigent le retour de leurs artéfacts dérobés.

Le Vatican a une vaste collection d’artéfacts et d’œuvres d’art créés par des peuples autochtones des quatre coins du monde. La plupart des objets ont été envoyés à Rome par des missionnaires catholiques pour une exposition en 1925.

Le Vatican soutient que les artéfacts, incluant des masques de cérémonie, des wampums et des coiffes à plumes, étaient des cadeaux. Mais des chercheurs autochtones se questionnent sur la réelle liberté des peuples indigènes de donner leurs créations, sachant la relation de pouvoir qui existait durant la période coloniale.

L’année dernière, François est venu en sol canadien pour s’excuser personnellement pour les abus commis par des missionnaires catholiques dans les pensionnats pour Autochtones.

En amont de la visite papale, des représentants autochtones ont visité le Musée Anima Mundi, repéré des créations de leurs ancêtres et exprimé le souhait d’avoir un meilleur accès à la collection et de se faire restituer certains objets.

Le pape a aussi répudié la doctrine de la découverte, qui a été utilisée pour légitimer la prise de territoires autochtones et forme la base de certaines lois sur la propriété au Canada et aux États-Unis.

