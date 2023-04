Petits déjeuners: «On ne croit pas que ce soit équitable»

Les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche demandent à la province de revoir sa position quant au financement des programmes de petits déjeuners dans les écoles afin d’y inclure tous les établissements.

«On ne croit pas que ce soit équitable.»

Ce commentaire exprimé par la directrice générale de la CSR-Restigouche, Betty-Ann Fortin, reflète bien la pensée de l’ensemble des membres de l’organisation dans le dossier du financement des programmes de petits déjeuners dans les écoles.

Plus tôt cette semaine, ceux-ci ont pris connaissance que la province allait supporter les coûts de ce programme uniquement dans les établissements où celui-ci est absent, soit environ la moitié des écoles de la province.

Cette façon de faire exclurait du coup les écoles se trouvant à l’intérieur des limites de la CSR-Restigouche puisque celles-ci – grâce à l’aide d’organismes communautaires – disposent déjà d’un service. Selon Mme Fortin, certains établissements vont même plus loin en offrant un service de collations de fin de semaine pour les élèves.

«On trouve cela injuste que la province ne fasse pas la même chose pour toutes les écoles. Dans ce cas-ci, ça pénalise nos écoles ainsi que les organisations qui contribuent à ces programmes, car l’argent pourrait servir à autre chose, à d’autres programmes ou initiatives visant à aider les populations vulnérables», souligne-t-elle.

Aux dires de Mme Fortin, cette décision est d’autant plus ironique que la Communauté régionale de Campbellton figure au sommet du palmarès des villes où la pauvreté infantile est la plus élevée dans la province. À ce titre, elle estime qu’en raison de cette situation, une attention particulière devrait lui être apportée plutôt que de se fier sur la générosité des organismes sans but lucratif et de la communauté.

Lors de sa rencontre mensuelle jeudi, les membres ont unanimement convenu de demander au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de fournir suffisamment de fonds afin d’en faire profiter toutes les écoles de la province, incluant celles du Restigouche.