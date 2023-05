Les logements abordables disparaissent à vue d’oeil au Nouveau-Brunswick

Une analyse menée par la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick conclut que la province a perdu plus de 8600 logements abordables en cinq ans.

Depuis plusieurs années, des voix s’élèvent afin de demander au gouvernement de mettre en place des mesures visant à protéger l’abordabilité des logements dans la province.

Grâce à des données de recensement de Statistique Canada, la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick (CDLNB) dit avoir pu mesurer le phénomène.

Entre 2016 et 2021, le nombre de logements considérés comme abordables pour les ménages gagnant moins de 30 000$ par année a reculé de 25% dans la province.

L’analyse, qui a été réalisée en collaboration avec Julia Woodhall-Melnik, professeure au campus de Saint-Jean de l’Université du Nouveau-Brunswick et chercheuse au Housing, Mobilization and Engagement Research Lab, a été dévoilée lundi, la veille d’un important sommet sur le logement organisé par la province.

Matthew Hayes, porte-parole de la CDLNB, dit avoir été surpris par les résultats de l’analyse.

D’après lui, le nombre de logements abordables fond comme neige au soleil depuis que des fonds d’investissement et des sociétés de gestion d’actifs ont commencé à acheter des logements locatifs au Nouveau-Brunswick.

«On savait que la situation n’était pas bonne, mais là ça montre vraiment la nécessité de rétablir un plafonnement des loyers de manière permanente, dit-il. La dernière fois qu’on a rencontré le gouvernement, on leur a dit qu’il était problématique que des investisseurs achètent des logements relativement abordables pour ensuite augmenter le loyer. On a partagé ces inquiétudes dans les médias depuis quelque temps, mais ces données confirment le problème.»

Fredericton sommé d’intervenir

La coalition profitera du sommet sur le logement de mardi afin de présenter les résultats de leur travail et faire pression pour la mise en place de mesures visant à protéger les locataires.

Matthew Hayes déplore que Fredericton ait choisi d’adopter une approche non interventionniste en matière de logement alors que la province connaît un taux d’inflation des loyers parmi les plus élevés au pays.

«Ce que le gouvernement a fait depuis Noël est vraiment axé sur l’augmentation de la construction et de l’offre. Oui, il faut écouter les arguments des gens qui construisent et vendent l’immobilier, mais notre analyse démontre qu’il y a vraiment un problème pour ceux qui ont besoin de logements abordables. Ces unités-là disparaissent beaucoup plus rapidement que notre capacité à les remplacer», analyse-t-il.

La CDLNB estime qu’il faudrait plus de 2 milliards $ afin de financer la construction des quelque 8600 logements abordables qui ont disparu de la province depuis cinq ans.

«Le système de logements du Nouveau-Brunswick appauvrit les locataires, dénonce M. Hayes. Il y a des mesures qui ne coûtent rien et qui auraient pu être mises en place, comme un plafond sur les loyers, afin de protéger les citoyens contre les effets du marché. Le gouvernement a une responsabilité de prendre des mesures et de s’assurer que le marché n’est pas en train de nuire à la vie des Néo-Brunswickois», plaide M. Hayes.

Dans une déclaration écrite envoyée par une porte-parole et attribuée à Jill Green, la ministre responsable du Logement n’a pas souhaitée commenter l’analyse de la coalition.

«J’apprécie le rôle de la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick, qui a participé aux discussions en cours sur nos défis en matière de logement et qui participera au sommet de demain. Elle fera partie d’un groupe de plus de 160 intervenants issus de tous les secteurs du logement.»

Mme Green dit reconnaître que des locataires sont confrontés à des situations difficiles en raison des faibles taux d’inoccupation et de l’augmentation des loyers.

«Mais il n’y a pas de solution miracle à la question complexe du logement, et aucun département ou organisation ne peut résoudre ce problème à lui seul», ajoute Mme Green, précisant que la rencontre de mardi servira de base pour une nouvelle stratégie sur le logement.