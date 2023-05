Edmond Daigle ramasse les déchets dans le centre-ville à 97 ans

Edmond Daigle est âgé de 97 ans, ce qui ne l’empêche pas de ramasser régulièrement les déchets dans le centre-ville de Richibucto.

Les lève-tôt pourront l’apercevoir dans le secteur du quai de Richibucto avec son agrippeur (graber) et un petit seau pour y déposer les rebuts.

Le nonagénaire demeure aux Résidences Richibucto, situées à proximité du bureau de poste. Grâce à lui, les environs sont bien entretenus.

«Souvent, Pizza Delight va lui offrir un petit repas. La propriétaire va sortir et lui dire: Edmond, tu viendras manger», mentionne sa fille Yvette Richard.

Son père s’est toujours soucié de la qualité de l’environnement, même à l’époque où il vivait à l’Aldouane. «Je me rappelle quand j’avais 8 ou 9 ans, il nous amenait le printemps pour ramasser les canettes vides dans les fossés. On allait vendre ça», explique sa fille.

Edmond Daigle garde la forme en se déplaçant en vélo dans les rues de Beaurivage, dans le quartier Richibucto. De temps en temps, il se rend au restaurant Tim Hortons à l’entrée de la ville. Là aussi, il ramassera les déchets qui traînent à l’extérieur.

Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale aime que ce soit propre lorsqu’il pose les yeux quelque part. C’est ce qui le pousse, même à son âge, à se préoccuper de l’environnement.

D’ailleurs, il se rend parfois à l’Aldouane pour entretenir une source d’eau naturelle près du lieu où il a grandi. C’est à cet endroit appelé «la petite rivière» qu’il remplit ses contenants d’eau. Il ne boit pas celle provenant du système d’aqueduc municipal.

Son médecin lui aurait dit de continuer à travailler et de ne pas laisser les autres lui dire d’arrêter.

Selon sa fille, chaque vendredi soir, il se rend à la Légion royale canadienne pour danser le jive et la valse. Il affirme que la danse, c’est ce qui le garde jeune.

L’homme qui aura 98 ans en novembre aime la paix et la simplicité. Il est fidèle à sa routine: il se lève, mange et se couche aux mêmes heures et prend des repas équilibrés. Il se tient bien informé en lisant les journaux. Il se couche vers 19h après avoir écouté le bulletin de nouvelles à la télévision.

Il se lève vers 5h, prend son déjeuner et se recouche en attendant son journal. Après avoir terminé sa lecture, il entreprend sa marche extérieure à la recherche de ce qui traîne par terre dans les environs.

Lorsqu’il ne fait pas beau à l’extérieur, le vaillant homme reste en dedans et fait des mots cachés. Il va même sur internet pour consulter Facebook et Google.

L’ancien combattant est reconnu aussi pour fabriquer des paniers à partir de bois recyclé.

Amateur de marche, il a déjà eu l’occasion de franchir au complet le parcours du sentier Entre 2 ponts à Saint-Ignace ainsi que celui de 1,7 kilomètre à Saint-Charles. C’est là d’ailleurs qu’on peut retrouver l’une de ses cabanes d’oiseaux désignée sous le nom de «la camp à Edmond».

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Edmond Daigle a servi comme soldat dans le régiment des Pictou Highlanders de 1944 à 1946.