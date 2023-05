Guylaine Tanguay en tête d’affiche du Festival Western de Saint-Quentin

Après un retour réussi en juillet 2022 à la suite de deux années d’absence, le Festival Western de Saint-Quentin remonte en selle plus en confiance que jamais pour sa 37e édition.

La direction du festival a dévoilé, lundi, les grandes lignes de la programmation de l’événement qui aura lieu du 11 au 16 juillet prochains.

«On anticipe ce 37e festival avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme, car on est persuadé d’avoir concocté une programmation qui plaira beaucoup aux amateurs», exprime la présidente du comité organisateur, Nicole Labrie.

L’édition précédente marquait le retour du festival après deux années de retrait en raison de la COVID-19. Ce retour fut couronné de succès, au plus grand soulagement pour son équipe qui a dû mettre les bouchées doubles pour remettre sur pieds le plus grand festival du genre de Maritimes. À la suite de ce succès, les attentes sont désormais encore un peu plus élevées.

«Le festival est bien reparti l’an dernier malgré une certaine incertitude des gens qui hésitaient encore à fréquenter les festivals, mais on sent que la population a vraiment mis de côté sa peur de la pandémie. On s’attend donc à de bonnes foules à Saint-Quentin cet été pour notre festival, à plus de monde que l’an dernier», mentionne Mme Labrie.

Preuve de cet engouement, tous les sites de campings à trois services ont déjà trouvé preneur et il ne reste qu’environ une cinquantaine de sites à deux services.

Au chapitre musical, le festival frappe fort avec la chanteuse country de l’heure au Québec, Guylaine Tanguay.

«On est vraiment content, car c’est une artiste très recherchée actuellement et qui est sur une belle lancée. On est privilégié d’avoir réussi à lui mettre la main dessus pour notre festival», indique la présidente.

Outre Guylaine Tanguay, les groupes Crossover, Spoiled Rotten, Yannick St-Jacques Band, Hazzard, Thunderbird (hommage à ZZ Top), Certified, Duo Evolution et Daniel Huard seront de la partie.

Pour ce qui est des autres activités, les classiques – tel que le rodéo professionnel (le seul festival du Canada atlantique à faire partie du circuit de la Coupe Canada Wrangler Rodéo), le Miss Cowgirl Atlantique, le Pow Pow et la course de tracteur à gazon – seront de retour.

L’organisation du festival a par ailleurs pris des notes de sa programmation précédente. Elle conservera du coup la présentation de la première partie de son rodéo professionnel le vendredi en fin de journée, un essai tenté l’an dernier et qui s’est avéré très apprécié de la part des amateurs.

Parmi les nouveautés à surveiller, l’organisation arrive cette année avec un forfait «cowboy», soit un billet qui donnera accès à l’ensemble de toutes les activités payantes. Selon Mme Labrie, cette façon de faire sera plus conviviale pour les amateurs qui songeaient à prendre part à toutes les activités. Vendu au coût de 150$, il permettra également de réaliser une économie sur le prix régulier, mais aussi sur les frais de service (billetterie).

Si l’équipe du Festival Western est persuadée d’avoir une programmation gagnante entre les mains, un défi de taille demeure toutefois: ses bénévoles.

«On a de bons bénévoles en place et qui reviennent année après année, mais ce n’est pas suffisant. La relève n’est pas au rendez-vous, et c’est particulièrement difficile d’embarquer les jeunes. Et ce n’est pas que nous, c’est la même chose chez pratiquement tous les festivals, toutes les organisations. C’est un défi important, car il nous faut cette relève si on ne veut pas essouffler les bénévoles en place et voir la situation empirer», explique Mme Labrie, invitant les personnes intéressées à se manifester.