L’emprise du privé en santé inquiète de plus en plus au N.-B.

La Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé s’inquiète de l’utilisation croissante d’entreprises privées pour la prestation de soins de santé. Un exemple récent de cette tendance est la signature d’accords entre les régies publiques et des cliniques d’ophtalmologie privées à Bathurst et Miramichi.

La Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé constate que les gouvernements libéraux et conservateurs de la province se sont tournés vers le secteur privé à but lucratif pour fournir des services et des soins depuis plusieurs années.

«Nous sommes inquiets, a exprimé la coprésidente du groupe de pression, Bernadette Landry. Le secteur privé a de plus en plus d’influence sur les décisions du gouvernement en santé et il ne fait pas de reddition de compte.»

La militante évoque la gestion des ambulances et du programme extra-mural par les Services de Santé Medavie NB, une filiale du plus grand fournisseur privé de services médicaux d’urgence au Canada, Services de santé Medavie. Son association recense d’autres exemples, comme le site de consultations en ligne eVisitNB.

Les cas les plus récents sont les accords signés par les réseaux de santé Vitalité et Horizon avec deux cliniques privées d’ophtalmologie à Bathurst et Miramichi. Ces projets pilotes représentent chacun un investissement annuel de 2,3 millions $.

À leur lancement, les régies publiques ont fait miroiter deux résultats potentiels en faveur de leur initiative: l’augmentation du nombre de chirurgies de la cataracte et l’amélioration de l’utilisation des blocs opératoires de leurs hôpitaux.

Vitalité a en effet réduit sa liste d’attente de 75% du 8 septembre 2022 au 24 avril 2023 dans la zone 6. Le réseau affirme que sans ça, son nombre de patients en attente d’une chirurgie de la hanche ou du genou serait plus élevé.

Le ministère de la Santé a aussi souligné que les patients envoyés dans les cliniques privées utiliseraient seulement leur carte d’assurance maladie pour obtenir leur opération.

Privé moins efficace

Ces raisons sont insuffisantes pour justifier un recours au secteur privé, selon la professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson.

«Le privé est beaucoup plus cher pour des résultats moindres en santé, affirme-t-elle. C’est vraiment fou qu’on soit encore en train de se tourner vers lui, alors que le Québec l’a fait sans de bons résultats. C’est fâchant! La solution est plutôt de réparer le secteur public.»

La chercheuse fonde son avis sur les études regroupées dans le livre intitulé Le privé dans la santé (Presses de l’Université de Montréal, 2008) dirigé par François Béland, André-Pierre Contandriopoulos, Amélie Quesnel-Vallée et Lionel Robert.

Les auteurs ont trouvé que les entreprises ont de moins bonnes performances en productivité ainsi que dans les dimensions cliniques et sociales de la prestation des soins, comparativement aux organisations publiques et sans but lucratif.

Les scientifiques ont aussi pointé les frais plus importants que les compagnies imposent pour accroître leur rentabilité financière. Ils ont enfin souligné le manque de transparence du secteur privé, empêchant de mesurer la pertinence et la qualité des soins qu’il fournit.

Privé plus dispendieux

Leurs conclusions concordent avec une enquête de Radio-Canada à propos de l’Institut de l’œil des Laurentides.

Le gouvernement du Québec a eu recours à cette entreprise entre 2010 et 2014. Or, elle a facturé des examens non effectués et a demandé à des employés d’exécuter des tâches trop difficiles pour eux, selon le diffuseur public.

Le 24 avril, c’est l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) qui a montré que le coût des chirurgies réalisées dans le secteur privé du Québec surpasse celui du secteur public.

Le groupe de réflexion indépendant et progressiste a obtenu des données grâce à une demande d’accès à l’information au sujet d’un projet pilote initié en 2016. Il a trouvé que le coût d’une chirurgie de la cataracte au public était de 782$ contre 1137$ au privé.

«Le public est parvenu à faire des gains d’efficience importants pendant que les coûts augmentent dans les cliniques privées», a aussi noté une membre de l’IRIS et titulaire d’une maîtrise en science politique, Camille Legault Thuot.

Les réseaux de santé s’expliquent

«Le coût des opérations de la cataracte réalisées dans [la clinique privée de Miramichi] est comparable à celui des opérations réalisées en milieu hospitalier», soutient la directrice administrative des services chirurgicaux à Horizon, Amy McCavour.

Elle souligne qu’un chirurgien du Nouveau-Brunswick gère la clinique et que celle-ci est affiliée à sa régie de santé. Elle ajoute que tous les ophtalmologistes de la région de Miramichi y pratiqueront des opérations de la cataracte.

«Les stipulations du contrat empêchent l’ajout de frais accessoires ou de surcoûts qui ne seraient pas proposés dans un hôpital», assure Mme McCavour.

«Le Réseau effectue un suivi pour assurer qu’aucuns frais inhabituels ne soient facturés», affirme aussi la vice-présidente principale aux programmes clientèles et affaires médicales de Vitalité, Natalie Banville.

Elle ajoute que sa régie définit les normes de qualité et contrôle la clinique d’ophtalmologie privée de Bathurst. Elle précise que celle-ci reçoit un montant fixe d’argent pour chaque chirurgie effectuée.

«Les ophtalmologistes œuvrant au sein de la clinique sont sur les listes de garde du Réseau et doivent se rendre disponibles pour effectuer les consultations d’urgence», dit par ailleurs Dre Banville.

Décrits ainsi, les projets des régies de santé ressemblent à une recommandation de la professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson: effectuer les chirurgies non urgentes et simples, comme celles de la cataracte, dans des cliniques spécialisées en milieu ambulatoire.

«Des cliniques spécialisées publiques existent au Manitoba et en Ontario et sont réputées pour leur capacité d’atteindre des niveaux d’efficacité et d’innovation comparables à ceux qui sont obtenus dans le secteur privé tout en maintenant de faibles coûts de gestion», ont fait remarquer les auteurs du livre intitulé Le privé dans la santé (Presses de l’Université de Montréal, 2008).

Vitalité le sait bien. Le réseau de santé a annoncé qu’il offrirait les chirurgies de la cataracte aux Soins ambulatoires de l’Hôpital général de Grand-Sault plutôt qu’au Bloc opératoire de l’établissement en 2020.

Mme Johnson met aussi en avant la création de listes d’attente centralisées pour des chirurgies en Ontario, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Ces projets ont provoqué une diminution des délais avant les opérations.

«[Un] manque d’encadrement de la gestion des listes d’attente ne permet pas d’ordonner l’accès aux soins en fonction des besoins des patients, ni de prioriser les patients en fonction de leur ordre d’arrivée», ont constaté les auteurs de l’ouvrage Le privé dans la santé.

Préoccupations de l’opposition

Le porte-parole de l’Opposition officielle en matière de santé à l’Assemblée législative, Rob McKee, comprend le recours des réseaux de santé à deux cliniques privées pour les chirurgies de la cataracte.

«À court terme, c’est une chose positive. C’est la crise et les temps d’attente sont extrêmement longs, estime-t-il. Mais j’ai des craintes pour l’avenir. Le gouvernement pourrait aller plus loin dans la privatisation. Nous pourrions aussi perdre des travailleurs en santé au profit du privé.»

L’élu libéral aurait aimé des cliniques d’ophtalmologie gérées par les régies de santé. Il se demande aussi pourquoi le gouvernement progressiste-conservateur est incapable de trouver des solutions à l’intérieur du secteur public.

La députée du Parti vert, Megan Mitton, s’inquiète également de la porte ouverte à la privatisation des soins au Nouveau-Brunswick et de ses conséquences pour les ressources humaines du secteur public.