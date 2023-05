Près de 19 000 abonnés d’Énergie NB sont privés de courant

Les forts vents qui balaient la province, lundi, ont provoqué de nombreuses pannes de courant.

En début d’après-midi, près de 45 000 abonnés d’Énergie NB étaient privés d’électricité.

Vers 16h, ce nombre avait diminué à un peu plus de 18 700.

C’est la région de Charlotte-Sud-Ouest qui était la plus touchée avec environ 8000 clients affectés. Il y avait également près de 6480 résidences ou entreprises sans électricité dans la région de York Sunbury Central.

Les comtés de Madawaska et de Victoria étaient également concernés, avec un peu plus de 3500 clients privés de courant. Le gros de ces pannes étaient dans les secteurs de Plaster Rock et Aroostock. Les principales communautés francophones touchées étaient celles de Drummond et Saint-Basile.