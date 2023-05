Tourisme: grandes ambitions, grandes difficultés dans la Péninsule acadienne

Le développement touristique est devenu, du fait de la réforme municipale, l’affaire des Commissions de services régionaux, et dans la Péninsule acadienne on élabore déjà un plan à moyen terme.

Mais surtout, les ambitions sont grandes. Et les difficultés aussi.

Jeudi dernier, Geneviève Lanteigne, la nouvelle directrice de l’office de croissance, résumait, devant le conseil d’administration de la Commission, les détails d’un plan qui vise, ni plus ni moins, à faire de la Péninsule acadienne «la destination (touristique) numéro un au Nouveau-Brunswick».

L’un des effets conséquents recherchés? Augmenter l’achalandage touristique «d’ici 2025».

Et comment y parvenir? Entre autres «en augmentant les relations entre les différents partenaires (du domaine touristique), en appuyant le développement des opérateurs touristiques» et en favorisant la «coopération et la compétition».

Jeudi, Denis Landry, le maire de la municipalité des Hautes-Terres, a lancé le bal des questions.

«Est-ce qu’on a l’hébergement?»

«Pas vraiment», lui a répondu Mme Lanteigne, en expliquant qu’il fallait trouver le moyen de prolonger la saison touristique.

Car le tourisme, dans la Péninsule acadienne, pour ne pas dire au N.-B., est obstinément estival. Le reste de l’année, il n’y a pas foule. Le maire de Tracadie, Denis Losier, a fait remarquer que les taux d’occupation sont acceptables quatre mois par année. «C’est concentré».

La crise du logement s’est aussi invitée dans la discussion. Le maire de Caraquet, Bernard Thériault a expliqué que la pêche et les travailleurs saisonniers accaparent, en été, des logements normalement offerts aux touristes.

«On a perdu des nuitées de manière significative.»

M. Thériault a aussi amené dans les échanges l’idée d’une taxe sur l’hébergement.

«Je suis 100% en faveur», a-t-il lancé franchement, tout en sachant que les hôteliers s’y opposeront toujours.

«Si on demande à des opérateurs, ils vont dire « No way! » avec un gros « F » entre le « no » et la « way ».»

Et les personnes qui louent leur propriété par l’entremise d’airbnb? Sans être aubergistes ou hôteliers, ne devraient-elles pas être également soumises à la taxe sur l’hébergement? s’est demandé le maire de Caraquet.

«Sinon, on ne ferait que donner plus de justification à des gens qui ne paient ni taxe ni rien.»

De même, a rétorqué Denis Landry, il y a les «chalets qui se louent de bouche à oreille».

Ne voulant point laisser la question en suspens, le conseil a décidé d’écrire au gouvernement du N.-B. pour lui demander d’établir une taxe sur l’hébergement à l’échelle provinciale.

Infrastructures sportives

Il faudra aussi «cibler ce qui manque dans l’offre touristique», a indiqué Geneviève Lanteigne.

Le maire de Caraquet a pris à nouveau la parole pour évoquer, cette fois, l’importance de renouveler les infrastructures touristiques. Et reprenant une suggestion avancée par le maire de Tracadie, il a soutenu que l’ancien champ de tir de Tracadie constituait un «créneau» certain.

Denis Losier a ensuite avancé qu’il fallait que les différents «acteurs» travaillent à l’unisson. Il a fait remarquer, en guise d’exemple, que la Péninsule n’avait pas de terrain de soccer synthétique. Les coûts d’un tel projet ne seraient pas négligeables.

Le maire de Caraquet a alors fait remarquer qu’il y avait sept municipalités dans la région, et qu’elles pouvaient coopérer pour acquérir les «choses qu’elles n’ont pas les moyens de se donner individuellement».

L’idée qu’un terrain de soccer synthétique soit construit au cœur de la Péninsule, plus précisément à Pokemouche, a aussitôt surgi dans le fil des discussions.

Le maire de Tracadie, visiblement d’accord, a expliqué que celui-ci serait bénéfique pour les hôtels.

«Un tournoi de soccer? Tout serait loué de la Péninsule acadienne à Bathurst!»

Le ton de la réunion était à l’optimisme, et le maire des Hautes-Terres a mieux que quiconque résumé l’esprit du moment: «La présentation, c’est ambitieux, un petit peu rêveur, mais très réalisable.»