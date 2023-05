Samuel Chiasson s’explique sur son départ précipité de PLUS 90,7

«La nouvelle direction a le droit d’avoir une nouvelle vision. Moi, j’ai le droit de ne pas adhérer à cette vision. Il n’y a pas de place pour moi dans cette radio-là. Ce n’est pas une radio qui m’aurait stimulé et ce n’est pas une radio que je voudrais entendre.»

Samuel Chiasson ne pouvait plus continuer comme si de rien n’était.

Le populaire animateur a choisi de quitter.

La tempête qui a soufflé sur le petit monde de PLUS 90,7 la semaine dernière a aussi emporté les animateurs Mathieu Lewis et Joëlle Martin, les membres du conseil d’administration Guylaine Mallet et Frédéric Nammour, ainsi que plusieurs bénévoles.

La direction a décidé de déménager le personnel et les opérations de sa station de Dieppe dans les locaux de Radio Beauséjour à Shediac, dans le cadre de son plan de redressement financier.

La poussière est retombée et l’ancien animateur a retrouvé une certaine sérénité.

«Maintenant, je l’ai digéré. Au début, il y avait beaucoup de frustration parce que je ne pense pas que c’est la bonne façon d’opérer une station de radio, mais qui suis-je pour dire ça?», explique M. Chiassonl.

«Quand on m’a embauché, c’était pour faire une radio à Dieppe dynamique, urbaine et tout ça. Le fait de déménager ça à Shediac, à mon avis, ça ne sert pas la population de Dieppe et ça ne correspond pas à ce que moi j’ai le goût de faire comme radio», ajoute Samuel Chiasson.

«On m’avait dit que ce serait une radio d’accompagnement basée sur la personnalité des animateurs, sur la proximité avec le public et sur l’humour. On voulait quelque chose de drôle et de divertissant, un peu à l’image des radios privées du Québec.»

Sa vision consistait à faire le pont entre le communautaire et le professionnel.

«On voulait une radio communautaire, mais avec des animateurs professionnels. Moi, j’ai complètement adhéré à ça. »

Mais la nouvelle direction de Radio Beauséjour, avec Jason Ouellette en tête, a choisi d’aller dans la direction d’une radio communautaire plus traditionnelle.

Ce qui n’a évidemment pas du tout plus à son animateur vedette.

«Ce n’était plus la radio qu’on m’avais promis. Je ne m’y retrouvais plus là-dedans. J’ai beaucoup plus à offrir que juste lire des communiqués. Il n’y a rien de mal là-dedans, mais ce n’est pas jouer avec mes forces du tout. Je me serais emmerdé royalement.»

Il y a aussi la question du voyage entre Dieppe et Shediac qui irritait Samuel Chiasson.

«Je ne peux pas aller à Shediac et demander à mes collaborateurs, qui sont tous de Dieppe et qui sont des bénévoles, de faire le voyage tous les jours. C’est donc évident que le contenu de la radio va changer.»

Il regrette de devoir quitter un navire qui allait selon lui dans la bonne direction au niveau du contenu et de la réponse du public.

«C’est ça qui est désolant là dedans, le fait qu’on avait tellement de plaisir. Je ne dis pas que nous étions en train de tout révolutionner, mais nous étions pertinents, et au moins, on existait. On était certainement sur la bonne voie», raconte-t-il.

«CJSE fait une très bonne job pour son territoire. C’est légendaire comment ça fonctionne bien. C’est une radio communautaire qui parle à son public parce que son public aime ça se faire parler comme ça», mentionne Samuel Chiasson.

«Mais c’est une erreur de penser que ton public de Dieppe veut la même chose que ton public de Shediac. Ce n’est pas le même monde.»

L’ancien animateur n’a qu’un seul regret: ne pas avoir eu la chance de saluer une dernière fois son public avant de quitter.

«Je ne voulais pas finir dans le négatif ou dans la confrontation. J’aurais aimé ça finir en beauté Je m’étais donné un mois pour boucler la boucle, terminer avec du plaisir et avec le sourire. C’est la chose que je trouve la plus dommage dans tout ça.»

Samuel Chiasson n’aura pas le temps de ruminer son départ de la radio trop longtemps puisqu’il travaille présentement sur trois ou quatre projets de télévision, en plus de préparer la sixième saison de l’émission Ça fait la job.

Deux départs au conseil d’administration

Il n’y a pas que des animateurs et des bénévoles qui ont décidé de quitter PLUS 90,7.

Deux membres du conseil d’administration ont également choisi de remettre leur démission.

Frédéric Nammour faisait partie du groupe d’administrateurs depuis un an et demi.

«J’avais une opinion et une vision qui était trop divergente avec la majorité des autres membres du conseil pour pouvoir continuer», explique-t-il.

L’homme d’affaires bien connu dans le grand Moncton se dit déçu de voir la station déménager à Shediac.

«Je trouve ça dommage que Dieppe perde sa radio. Je pense que c’est un fleuron que nous avons et qui s’en va dans une autre ville», souligne-t-il.

«Il y a un risque que la radio perde son identité. On va perdre le travail des animateurs qui étaient en place et que je trouvais formidables J’avais beaucoup de plaisir à écouter cette radio au quotidien.»

Il se dit très inquiet quant à l’avenir de la radio traditionnelle

«J’aimerais que la radio revienne à Dieppe un jour. Par contre, je pense que l’avenir de la radio FM telle qu’on la connaît aujourd’hui est un peu incertain.»

Frédéric Nammour souhaite que PLUS 90,7 restera proche de son auditoire.

«La radio communautaire doit parler à sa communauté. C’est le nerf de la guerre. Le plus grand compétiteur d’une autre radio, ce n’est pas une autre radio, c’est Spotify, parce que tu dois me convaincre que j’ai envie de t’écouter plutôt que d’écouter ma musique favorite», mentionne-t-il.

«Et ça, ça passe par le travail des animateurs parce que la musique est disponible partout. Je sais aussi que les trois animateurs étaient très impliqués dans la communauté et donnaient beaucoup de leur temps avec les jeunes et avec la relève», ajoute l’homme d’affaires.

«J’espère qu’on continuera à avoir ça avec PLUS 90,7 déménagé à Shediac»

Le directeur général Jason Ouellette a choisi de ne pas commenter les événements récents.

Il précise cependant qu’il planche présentement sur un plan de communication qui sera publié cette semaine dans les pages de l’hebdomadaire Le Moniteur acadien et sur le site web de l’entreprise.