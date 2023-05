Les enseignants poursuivent leur campagne de visibilité

Plus de 300 enseignantes de Tracadie et des régions avoisinantes ont manifesté devant le bureau du député Keith Chiasson, mardi, dans l’espoir d’obtenir de meilleures conditions salariales et de travail de la part du gouvernement actuel.

Depuis le 28 février 2021, les enseignantes de la province sont sans convention collective.

Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, a été la porte-parole du groupe devant le député.

«À la table des négociations, il n’y a aucune vision pour l’amélioration de l’éducation publique» a affirmé Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants du N.-B., dans son discours devant le député.

Les manifestants demandent au député Chiasson de communiquer formellement à l’assemblée la déception des enseignantes face aux pistes de solutions proposées par le gouvernement. En réponse à cette demande, ce dernier a partagé son soutien aux syndiqués.

«Comme société, nous avons à valoriser l’éducation, donc nous avons aussi à valoriser le travail des éducateurs», indique Keith Chiasson.

En attente d’une réponse, l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick continueront de porter le jaune et de poursuivre leurs efforts de sensibilisation dans la province.