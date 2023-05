Les robots sont mis à l’honneur à l’école Mathieu-Martin

Une cinquantaine d’élèves francophones des quatre coins de la province participeront, jeudi et vendredi, à une compétition de robotique à l’école secondaire Mathieu-Martin de Dieppe.

Pour cette 6e édition de Place aux robots, dix équipes de niveaux secondaires et deux équipes de niveaux intermédiaires construiront et programmeront un robot.

Munis d’un ensemble de matériel de robotique et d’une imprimante 3D, les équipes, formées de quatre membres chacune, auront environ 12 heures pour concevoir leur machine.

Pour remporter la compétition, le robot devra être en mesure de relever les différents défis imposés par les élèves du comité du Centre d’innovation technologique de l’école Mathieu-Martin.

Plus qu’une simple compétition

La compétition est organisée en collaboration avec l’organisme à but non lucratif Place aux compétences. Pour Mario Levesque, agent de projet technologique de l’organisme, cet événement permet aux étudiants de faire la promotion de leur passion commune: la robotique.

«C’est un événement fait par les jeunes et pour les jeunes. On veut vraiment montrer aux gens ce qu’ils savent faire», affirme M. Levesque.

Dmitry Olkinitskiy, qui est à la fois membre du comité organisateur et élève, estime que cet événement constitue une occasion pour la communauté de revoir positivement leur perception des domaines de la programmation et de la robotique.

«Ce n’est pas aussi difficile qu’on le pense, et avec les formations qu’on offre aux élèves sur place, c’est assez accessible pour tous», mentionne-t-il.

Le Groupe de Robotique de l’Université de Moncton sera présent lors de l’événement, afin d’offrir des ateliers aux participants.

Une des facettes de la mission de l’organisme Place aux compétences est d’appuyer le développement et la mise en œuvre de programmes et de services axés sur la formation et le travail dans les écoles francophones.

«Il est important pour nous d’exposer les jeunes aux différentes possibilités de carrière, par exemple en ingénierie ou en programmation», affirme M. Levesque.

Les passionnés de robotique auront la chance d’assister à un souper conférence, où un invité surprise «saura assurément divertir, inspirer et instruire les apprenants».

La population est invitée à assister à la compétition vendredi, de 14h à 16h.