Saisie de drogues dans Kent: deux hommes accusés

Un homme de 45 ans de Sainte-Anne-de-Kent et un homme de 26 ans de Haut-Saint-Antoine ont été accusés dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogues dans le Sud-Est.

En avril 2023, la GRC a entrepris une enquête sur le trafic de drogues illicites dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Le 26 avril, des agents de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition à une résidence du chemin Grattan, à Sainte-Anne-de-Kent, dans le cadre de l’enquête. Un homme de 45 ans, un homme de 26 ans et une femme de 24 ans ont été arrêtés sur les lieux.

Peu après, la GRC a exécuté un deuxième mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête, cette fois à une résidence de la route 134, à Aldouane. Une femme de 28 ans a été arrêtée à cet endroit.

Dans le cadre de ces deux perquisitions, la police dit avoir saisi une importante quantité d’une substance qui serait de la cocaïne, du crack, de la méthamphétamine en cristaux, des comprimés de méthamphétamine, du fentanyl, des comprimés d’hydromorphone, des comprimés d’oxycodone et d’autres drogues.

La police affirme avoir aussi saisi des objets associés au trafic de drogues et de l’argent comptant.

La femme de 24 ans et la femme de 28 ans ont été libérées par la suite et comparaîtront en cour provinciale à Moncton, le 30 juin.

Le jeudi 27 avril, Jean-François Ferron, 45 ans, et Joey LeBlanc, 26 ans, ont comparu en cour provinciale à Moncton par téléphone et ont été accusés de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Les deux hommes ont été remis en détention jusqu’à leur prochaine comparution.