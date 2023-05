Sécurité routière: 132 contraventions lors d’une opération à Moncton

Lors d’une récente opération de sécurité routière dans la région du Grand Moncton, la GRC au Nouveau‑Brunswick et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont remis 132 contraventions et ont fait remorquer 14 véhicules.

Des agents du Groupe tactique de la sécurité routière (GTSR) et du Service régional de Codiac de la GRC ainsi que des employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau‑Brunswick ont mené l’opération dimanche.

Au total, 14 véhicules ont été remorqués et 132 contraventions ont été remises en vertu de la Loi sur les véhicules à moteurs, dont vingt-quatre contraventions pour utilisation d’un appareil électronique à commande manuelle en conduisant et vingt contraventions pour non-port de la ceinture.

Quatre personnes ont reçu une date de comparution en cour pour conduite pendant une suspension et une autre a été arrêtée pour conduite pendant une interdiction.

Le Groupe tactique de la sécurité routière dit continuer de mener régulièrement des opérations ciblées d’application de la loi sur les routes de la province afin d’améliorer la sécurité routière, d’éduquer les automobilistes au sujet du code de la route et de réduire le nombre de personnes tuées ou blessées grièvement dans un accident routier.