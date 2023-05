Sommet sur le logement: des militants peu impressionnés

Alors que s’ouvrait mardi la deuxième phase des discussions visant à créer une stratégie sur le logement, des groupes de défense de locataires et l’opposition politique demande la mise en place d’un plafonnement sur les loyers.

Plus de 160 participants se sont rendus à Saint-Jean mardi afin de participer à la deuxième phase du sommet sur le logement, organisé par Jill Green, ministre responsable de ce dossier.

Des intervenants du secteur du logement de partout dans la province – notamment des groupes communautaires, des organismes sans but lucratif et des représentants des secteurs public et privé – étaient conviés à l’événement afin «d’échanger et d’élaborer des solutions collaboratives visant à améliorer la situation en matière de logement pour les résidents du Nouveau-Brunswick».

«Pour garantir des améliorations efficaces et durables dans le secteur du logement, nous devons travailler ensemble vers un but commun, a déclaré Mme Green dans un communiqué. Les commentaires reçus lors de notre atelier et de notre sommet sur le logement, ainsi que dans le cadre des consultations en cours, sont essentiels pour nous aider à comprendre comment nous pouvons soutenir l’excellent travail accompli pour régler les problèmes liés au logement dans l’ensemble de la province.»

ACORN Nouveau-Brunswick, un groupe de défense des locataires, a profité de l’événement afin d’organiser une manifestation en appui à la mise en place d’un plafond permanent sur les loyers.

Megan Mitton, porte-parole du Parti vert en matière de logement et députée de Memramcook-Tantramar, a également participé à la manifestation et au sommet de mardi.

«Pendant des années, j’ai entendu des experts et des électeurs qui ont clairement indiqué ce que nous devions vraiment faire pour que les gens aient accès à des logements abordables, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Nous avons besoin de protections pour les locataires, notamment d’un plafonnement des loyers et d’investissements majeurs dans les logements à but non lucratif et les coopératives, et ce gouvernement doit enfin considérer le logement abordable comme un droit de la personne.»

Le porte-parole libéral en matière de logement, Benoît Bourque, était également sur place.

Un représentant d’ACORN a également été invité au sommet.

«Malheureusement, on a pu constater que l’accent était mis sur le domaine de la construction de logements et pas beaucoup sur le côté social, dit Darcy Wallace, un organisateur d’ACORN. C’est décevant parce qu’au Nouveau-Brunswick, il faudrait équilibrer les deux. On vit dans une économie de marché, on le sait, nous sommes réalistes, mais il faut aussi s’occuper des besoins des gens avec peu de moyens parce que la province vit une crise du logement.»

D’après Jill Green, une nouvelle politique sur le logement sera élaborée à la suite des discussions ayant eu lieu dans le cadre du sommet. Celle-ci est attendue en juin.