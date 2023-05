50 000$ partagés dans quatre écoles du Restigouche pour nourrir les élèves dans le besoin

La Commission de services régionaux du Restigouche a remis, mercredi, un montant 50 000$ à quatre écoles de son secteur afin d’appuyer leur programme respectif d’aide aux repas pour les élèves. Et cette somme ne représente qu’une fraction des besoins réels.

Il est 11h à l’école primaire Galion des Appalaches de Campbellton. La cafétéria est encore bien silencieuse. D’ici la prochaine heure toutefois, il en sera tout autrement alors que ses quelque 600 élèves se rueront pour manger. Parmi ces élèves, plusieurs n’ont rien dans leur boîte à dîner. Et parmi ceux-ci, certains n’avaient pas non plus déjeuné avant de franchir les portes de l’établissement.

La direction de l’école compose avec cette réalité tous les jours.

«Beaucoup de nos jeunes élèves ont faim. Et c’est encore pire depuis la pandémie et l’inflation. Plusieurs familles de la classe moyenne n’arrivent plus et se retrouvent maintenant dans le besoin. Mais il est hors de question de laisser nos élèves avoir faim, on s’assure de garder leur ventre plein lorsqu’ils sont chez nous.»

Ce triste constat, c’est celui de la directrice du Galion, Liliane Leblanc-Drapeau. Chaque semaine, ce sont entre 100 et 150 repas chauds qui sont ainsi servis gratuitement aux élèves qui n’ont rien à manger. C’est sans compter les déjeuners quotidiens – environ 200 par semaine – ainsi que les collations.

«À la fin d’une année scolaire, ça représente de gros montants», ajoute la directrice.

Mercredi, l’école a reçu un montant de 21 500$ de la part de la CSR-Restigouche. L’aide est grandement appréciée. Elle constitue toutefois à peine la moitié de la somme réelle pour régler la note du programme d’aide au repas. Le reste du montant provient en bonne partie d’organismes à but non lucratif de la région – comme les clubs Richelieu et Rotary -, mais aussi des donateurs, des entreprises ainsi que des parents… Mais pas la province.

«Car il paraît qu’on est déjà financé ici. Mais c’est la communauté qui s’implique pour ses élèves. On ne peut pas s’attendre à ce que les organismes et la population soient capables de nous donner des fonds indéfiniment», renchérit Danielle Laforge, agente de développement communautaire dans cette école.

L’argent remis par la CSR-Restigouche en est un bon exemple. Celui-ci provient de la Société d’inclusion économique et sociale (SIES) afin de financer certaines initiatives communautaires. Outre le milieu scolaire, différents secteurs sont touchés, comme la santé mentale, les sports et les loisirs. La CSR reçoit annuellement un montant de 50 000$ de la part de la SIES. Cette année, ce sont les programmes d’aide alimentaire de quatre écoles qui ont été sélectionnés. Il existe davantage d’établissements scolaires au Restigouche, mais seulement quatre ont effectué une demande d’aide et se partageront ce montant selon leur masse étudiante.

Ce financement est toutefois ponctuel. C’est donc dire qu’à moins de changements, ces écoles ne recevront pas à nouveau ces fonds l’an prochain.

«C’est difficile de recommencer à zéro chaque année scolaire, de se demander combien d’argent il faudra collecter dans la communauté. L’idéal serait vraiment un financement provincial», soutient Mme Laforge.

Maire de Bois-Joli, Mario Pelletier a présenté la contribution de la CSR au nom de ses confrères. Conseiller scolaire (et même président) pendant de nombreuses années, il connaît bien la problématique des enfants qui ont faim. Il a vu la situation évoluer, empirer en fait, dans les écoles.

«C’est clair pour moi que ce programme d’aide aux repas est extrêmement important. Et c’est aussi clair à mes yeux que le gouvernement a une responsabilité de voir à ce que les enfants de nos écoles aient de quoi manger», souligne-t-il sans hésitation.

La CSR-Restigouche a déjà partagé ses préoccupations au gouvernement Higgs à la suite de sa décision de ne financer les programmes pour petits déjeuners que dans une partie des écoles de la province, là où la communauté n’est pas impliquée. Celui-ci croit que le cas du Galion des Appalaches démontre bien que tous les établissements doivent être mis sur le même pied d’égalité dans ce dossier, nonobstant l’aide ou non de la communauté.

«Avec tous les millions de surplus que ce gouvernement a réussi à dégager au cours des dernières années, j’ai beaucoup de difficulté à concevoir qu’on ne peut pas aider chacune des écoles de la province avec un financement adéquat pour ces programmes. Je trouve inconcevable que le gouvernement tolère que des élèves aillent en classes le vendre vide», mentionne-t-il.

Pour Mme Laforge et la direction du Galion, on ne tolère pas non plus de voir les enfants avoir faim.

«C’est tellement dur de voir un enfant arriver sans boîte à dîner, sans avoir déjeuné. Il est hors de question qu’on leur dise non, vous ne mangerez pas aujourd’hui», dit-elle.