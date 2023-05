Atterrissage d’urgence: des Acadiens l’ont échappé belle à Cuba

Bernard Albert et sa conjointe sont des habitués des voyages dans le sud. Ils ont déjà visité la République dominicaine, le Mexique et la Jamaïque à plusieurs reprises. Mais ils se souviendront longtemps de leur premier voyage à Cuba.

Le couple de Caraquet a vécu plusieurs moments d’angoisse alors que leur vol de retour a été perturbé par l’éclatement d’un pneu au décollage de l’aéroport de Santa Clara le 26 avril dernier.

Tout semblait pourtant normal puisque le vol de Sunwing prévu pour 16h05 a été devancé à 15h35. Il faisait beau et tout semblait parfait. Mais quand l’avion a quitté la piste, un pneu a éclaté.

«On n’a pas entendu d’explosion ou quoi que ce soit d’où on était. Mais l’avion s’est mis à brasser dans tous les sens. C’était vraiment une grosse vibration. On se demandait ce qui se passait», raconte Bernard Albert.

Mais l’avion a quand même réussi à décoller.

La pilote Vicky Earks a informé les passagers qu’ils allaient se diriger vers Varadero pour vérifier l’état de l’appareil.

Elle a ajouté que les agents de bord allaient expliquer à tout le monde la procédure à suivre pour un atterrissage d’urgence.

Selon Bernard Albert, il y avait beaucoup d’inquiétude à bord, mais pas vraiment de panique.

«Mais quand ils nous ont parlé de la technique d’atterrissage d’urgence, à, ce n’était plus la même histoire. Ça pleurait ici et là. Ce n’était pas une grosse panique, mais on voyait qu’il y avait un certain stress.»

L’appareil a effectué de longues boucles dans le ciel avant d’amorcer la procédure d’atterrissage.

«Ils essayaient probablement d’évaluer les dégâts à partir du sol», explique M. Albert.

L’avion s’est finalement posé sans problème sur la piste de l’aéroport de Varadero, malgré un freinage plus difficile qu’à l’habitude.

«Dès que l’avion a commencé à rouler sur la piste, tout le monde s’est mis à applaudir.»

Par les hublots, les passagers ont pu voir arriver une horde de camions pompiers et d’ambulances.

De la fumée s’échappait de la roue endommagée et de l’huile à frein coulait sur la piste.

Après une vingtaine de minutes d’attente, les 190 passagers ont finalement pu quitter l’appareil. Un autobus les a amenés à l’aéroport et tout ce beau monde s’est retrouvé dans la même pièce.

Les autorités cubaines avaient prévu une petite cérémonie pour rendre hommage au sang froid de la pilote Vicky Earks. Deux heures plus tard, le groupe a été transporté dans un centre de villégiature pour passer la nuit.

Bernard Albert mentionne que tout s’est déroulé rondement malgré l’arrivée massive de nouveaux clients.

«Ils ont bien géré ça parce que tout était prêt en cinq minutes. Ils avaient déjà nos noms et nos chambres nous étaient déjà assignées. On a vraiment été bien traités.»

Le lendemain, le retour vers Montréal a été un petit voyage sans histoire. Malgré cette mésaventure, le couple entend bien continuer à voyager.

«Le soir à l’hôtel, tout le monde avait à peu près le même sujet de discussion. On s’est dit: c’est la dernière fois, on ne prend plus l’avion et on ne retourne plus dans le sud. Mais une fois rendu à l’hôtel, plusieurs ont dit: c’est pas mal beau ici, ce serait peut-être une idée pour l’année prochaine!»