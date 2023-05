Campbellton souhaite que son «bateau rouillé» prenne le large

«C’est devenu gênant, une tache dans notre paysage. On doit s’en débarrasser.»

Le maire de la Communauté rurale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, ne mâche pas ses mots lorsqu’il est question du bateau qui rouille paisiblement en bordure du boulevard du Saumon depuis une décennie.

Installé au pied du pont interprovincial, ce bateau est l’une des premières choses que les automobilistes en provenance de la Gaspésie aperçoivent lorsqu’ils franchissent la frontière du Nouveau-Brunswick. Et à entendre les propos des membres du conseil municipal lundi, ce n’est définitivement pas l’image que la ville, la région et la province souhaitent véhiculer.

«On a une vision qui est claire, soit d’avoir une ville fière, vibrante et accueillante. Avoir un bateau tout rouillé dans notre cour, ça ne fait pas partie de cette vision. Je suis certain qu’il a du potentiel pour d’autres usages, mais nous, on veut qu’il parte de là», a souligné le maire à sa sortie de la réunion publique du conseil.

Pourquoi ce dossier fait-il surface au conseil municipal? Parce que c’est la municipalité qui en est le propriétaire. C’est en effet le conseil qui, en 2012, a eu l’idée d’acheter et d’installer cette structure à cet endroit, une dépense d’un peu plus de 20 000$. Le conseil avait alors estimé que le bateau pourrait devenir une attraction touristique destinée à embellir le paysage du secteur riverain et attirer plus de gens dans le centre-ville. Il devait également servir de pièce maîtresse d’un éventuel développement dans ce secteur, notamment un terrain de mini-golf.

La conseillère Diane Cyr était sur le conseil qui a fait l’acquisition du navire.

«Je me souviens que nous étions vraiment très enthousiastes et persuadés qu’on parviendrait à lui rendre un bel aspect et à développer quelque chose autour de lui. Mais notre vision ne s’est malheureusement jamais matérialisée», mentionne-t-elle.

Le projet n’a pas non plus contribué à améliorer l’aspect visuel de l’endroit. Au goût de plusieurs, c’est même l’inverse qui s’est produit. C’est qu’en plus de l’aspect plus ou moins esthétique du bateau, la municipalité a dû – pour des raisons de sécurité – installer une clôture métallique autour de celui-ci afin de dissuader les gens d’y grimper.

Même s’il n’est là que depuis une dizaine d’années, l’idée de se départir du bateau n’est pas nouvelle. Le conseil précédent s’était informé sur cette possibilité. Selon la conseillère Cyr, le statu quo n’est plus une option. Le bateau doit faire l’objet d’un projet d’embellissement ou être enlevé.

Lundi, le consensus au sein du nouveau conseil était clair: le bateau devra partir. Ce qui fut moins clair toutefois, c’est comment et à quel prix?

C’est qu’au départ, on pensait simplement l’offrir gratuitement à quiconque était prêt à enlever ou démembrer la structure. Le problème c’est que l’engin, en dépit de son état, est considéré comme un actif de la Ville et, à cet effet, il possède toujours une valeur estimée à 15 941$. Le donner ou le vendre sous ce prix constituerait du coup une dépense à l’intérieur des livres comptables de la Ville, donc un éventuel impact sur le budget. C’est un luxe dont le conseil se passerait bien.

Pour le maire, investir afin de rafistoler le bateau serait un investissement aussi douteux que son achat initial, et particulièrement dans le contexte financier actuel de la Ville. Son conseil semble également de cet avis. À l’issue d’un vote unanime, les conseillers ont donc opté pour la solution la plus rapide: céder le bateau au plus offrant, quitte à ce qu’il prenne le large à perte.

L’administration a également été mandatée afin de vérifier si certaines compagnies de ferrailles pouvaient avoir un intérêt dans celui-ci.

Un appel d’offres sera déposé d’ici quelques jours.