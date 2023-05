Dieppe: la circulation sera bientôt difficile près du parc Saint-Anselme

La circulation risque d’être passablement perturbée pendant quelques semaines aux abords du parc Rotary Saint-Anselme, de Dieppe.

La municipalité a décidé de remettre à neuf le chemin long d’environ 400 m afin de le rendre plus sécuritaire.

Les travaux débuteront à la mi-mai et devraient se poursuivre jusqu’ au début de juillet.

Le projet est estimé à près de 1,2 million $.

«Le chemin est en mauvais état, donc il était temps de le reconstruire à un standard similaire aux rues de la ville», mentionne le directeur du service d’ingénierie, Marc-André Cormier.

Les travaux devraient permettre d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, ajoute-t-il.

On en profitera pour ajouter un nouveau sentier multifonctionnel en asphalte entre l’entrée du parc et le stationnement, près du pavillon Rotary.

Des bordures et des égouts pluviaux seront aménagés le long de la Promenade du parc pour améliorer le drainage et prolonger la durée de vie du chemin.

On ajoutera de plus une traverse avec des signaux clignotants sur le chemin Melanson, à l’entrée du parc.

Tout ce brouhaha va évidemment perturber l’accès aux terrains de baseball, aux jardins communautaires, à la maison des scouts de Dieppe, aux structures de jeux pour les enfants et aux différentes aires de stationnement.

Par contre, un accès sera réservé aux piétons et aux cyclistes, alors que les conducteurs pourront stationner au Centre Arthur-J.-LeBlanc, situé de l’autre côté de la rue.

Tous ces travaux vont contribuer à améliorer l’accès à un site qui voit défiler plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année, affirme Julie Albert.

«Le parc Rotary St-Anselme est l’endroit par excellence pour les amateurs de plein air, autant l’été que l’hiver, avec ses nombreuses activités gratuites», explique l’agente des communications de la ville de Dieppe.

Construit en 1982, il accueille des utilisateurs de tous âges grâce à ses sentiers pour la marche et la bicyclette, son aire de jets d’eau, son terrain de jeux accessibles, sa piste de BMX, ses terrains de baseball, sans oublier ses pistes de skis de fonds, de raquettes et de vélos à pneus surdimensionnés ainsi que ses patinoires extérieures.

On y retrouve aussi le Coin 55+ avec ses jeux traditionnels, ainsi que le pavillon Rotary pour les rassemblements.

«Ces installations permettent à la population de demeurer en santé en pratiquant des activités non structurées tout au long de l’année. Même si l’on retrouve un côté urbain très développé à Dieppe, le parc Rotary St-Anselme permet à la municipalité d’offrir un cachet particulier à ses résidents et visiteurs en plus d’améliorer leur qualité de vie», mentionne Julie Albert.