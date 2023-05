Il y a 50 ans, Ron Turcotte Secretariat entraient dans la légende

Secretariat avait un cœur exceptionnellement grand, qui l’a propulsé à remporté la Triple Couronne il y a 50 ans. Le poulain surnommé Big Red reste le coup de cœur d’une industrie qui n’a pas encore revu une telle domination.

Sa notoriété, même parmi ceux qui ne suivent pas le sport, est toujours forte 34 ans après sa mort. Huit de ses descendants participeront samedi au Derby du Kentucky dont Forte, favori 3-1 en ce milieu de semaine.

«Il est encore la référence pour moi, a déclaré Bob Baffert, qui a entraîné les gagnants de la triple couronne American Pharoah, en 2015, et Justify, en 2018.

«Je demande souvent à des gens, “Qui est le meilleur cheval dont vous ayez entendu parler?” Et j’espère qu’ils disent Pharaoh. Ils disent Secretariat.»

Secretariat a remporté le Derby, le Preakness et le Belmont en des temps records qui tiennent toujours, mettant fin à une disette de 25 ans sans gagnant du triplé.

«Ça montre qu’il était magnifiquement préparé pour chacune de ces courses, et que ses rivaux n’étaient pas aussi bons que lui, a dit Dave Johnson, annonceur de piste pour le Belmont de 1973, où Secretariat a triomphé par pas moins de 31 longueurs. Il était un animal très spécial.»

Le chemin de Big Red vers la gloire de la Triple Couronne a commencé au Derby.

Il a été le premier cheval à parcourir la distance d’un mille et quart en moins de 2 minutes avec un temps de 1:59,40. Cela ne se répétera pas avant Monarchos en 2001 (1:59,97).

Deux semaines plus tard, Secretariat est sorti le dernier de la grille de départ au Preakness. Le jockey Ron Turcotte, de Grand-Sault, a pris une décision en une fraction de seconde dans le premier virage pour balancer Big Red vers l’extérieur dans une ruée vers l’avant. Ils ont gagné par deux longueurs et demie devant Sham, qui avait aussi terminé deuxième lors du Derby.

«Je pouvais faire cinq, six mouvements avec lui dans une course. Un cheval normal, vous pourriez en faire un ou deux, a confié Turcotte à l’Associated Press par téléphone à partir de chez lui, au Nouveau-Brunswick. Dans le dernier droit, je ne lui ai jamais demandé de courir. Il a juste galopé jusqu’à l’arrivée très facilement.»

Le dispositif de chronométrage de la piste de Pimlico a montré que Secretariat avait enregistré 1:55 pour 1 3/16 mille, mais il avait mal fonctionné.

Ce n’est qu’en 2012, à la demande du propriétaire Penny Chenery, que la Maryland Racing Commission a examiné la vidéo et révisé son temps à 1:53, un autre record de piste.

La popularité de Secretariat a explosé dans les trois semaines précédant le Belmont. Il est devenu un phénomène de la culture populaire, apparaissant sur les couvertures de Time et Newsweek, à une époque marquée par le Watergate et la guerre du Vietnam.

«Il avait à peu près tout, a mentionné Turcotte.

«C’était un beau cheval et un cheval très fort. Il avait une longue foulée qui couvrait beaucoup de terrain, un cheval très coopératif et généreux. Il vous donnait n’importe quoi qui était demandé.»

Au Belmont, Secretariat était favori 1-10 pour l’exigeant mille et demi contre seulement quatre rivaux, dont Sham.

Secretariat est allé au début le long du rail et a rapidement été défié par Sham, monté par Laffit Pincay fils. Les deux chevaux ont même traversé un demi-mille à un rythme effréné dans ce qui est devenu essentiellement un duel.

Sham passa la tête devant dans le virage mais a vite faibli, puis Secretariat a commencé à prendre ses distances. Il a signé un chrono de 2:24, un troisième record en autant de courses.

«Une magnifique démonstration de vitesse et d’endurance», a rappelé Johnson, qui a maintenant 81 ans.

Sham s’est blessé et a terminé dernier. Il n’a plus jamais couru.

La légende de Secretariat a pris encore plus d’ampleur. Il a eu son propre timbre américain et a fait l’objet d’un film de Disney en 2010.

«C’était un cheval superbe, a dit Pincay, âgé de 76 ans et retraité depuis 2003. Il ne faisait jamais quelque chose d’inutile. Certains chevaux sautillent et deviennent nerveux. Lui, il était très à son affaire.»

Le cœur de Secretariat – qui, selon une autopsie de 1989, pesait 22 livres, contre 8 1/2 livres pour un cheval moyen – a servi de base à une publicité pour une voiture Audi en 2017.

«Il pouvait transformer l’air en oxygène beaucoup plus rapidement qu’un autre cheval», a déclaré Turcotte.

À l’occasion du 50e anniversaire de son triomphe historique, Secretariat reçoit une autre série de célébrations. Le Kentucky Derby Museum présente «Secretariat: America’s Horse», une nouvelle exposition qui utilise la technologie pour montrer comment son physique a contribué à le rendre si remarquable. Ses trois victoires de la Triple Couronne peuvent être vues sur un mur de 10 pieds.

Le National Museum of Racing and Hall of Fame organise une exposition itinérante à Louisville, Baltimore, New York et la Virginie, où est né Secretariat.

L’exposition présente ses trophées de la Triple Couronne et l’histoire des personnes qui l’ont guidé.

Turcotte est le seul membre restant de l’équipe de Secretariat. Chenery, son propriétaire, est décédé en 2017 à 95 ans ; l’entraîneur Lucien Laurin est décédé en 2000; le palefrenier Eddie Sweat est décédé en 1998, et le coureur d’exercice Charlie Davis est décédé en 2018. Bill Nack, journaliste de Sports Illustrated qui a étroitement suivi la carrière de Big Red, est également décédé en 2018.

Turcotte, 81 ans, est devenu paraplégique après un accident de moto en 1978. Il voyage moins ces jours-ci et reste auprès de sa femme à Drummond, près de Grand-Sault où il y a une statue de lui et Secretariat franchissant l’arrivée.

«Il n’y a jamais eu de cheval comme lui, a déclaré Turcotte, et je doute qu’il y en ait un autre.»

En 2015, alors qu’il se rendait au cercle des gagnants du Belmont pour American Pharoah en 2015, Baffert a partagé une étreinte festive avec Chenery.

«Je lui ai chuchoté à l’oreille, “il n’est pas Secretariat, mais il en est aussi proche que possible”», a dit l’entraîneur qui fait partie du Temple de la renommée.

«Tu peux le dire», répondit-elle.