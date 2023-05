Pêche au homard: l’ouverture de la saison se fera samedi matin dans certains secteurs de la zone 23

Pêches et Océans Canada a annoncé que le lancement de la saison 2023 de la pêche au homard dans les sous-zones 23 A, C et D s’effectuera samedi matin, sur le coup de 5h.

La saison s’échelonnera jusqu’au 4 juillet 2023, a également fait savoir le MPO dans un avis publié mercredi après-midi.

Les pêcheurs qui se trouvent dans ces sous-zones qui s’étendent de Miscou jusqu’à Escuminac en Gaspésie sont restés à quai depuis dimanche en raison des mauvaises conditions météorologiques qui prévalent dans le nord-est du Nouveau-Brunswick au cours des derniers jours.

«La majorité a décidé de rester à quai en raison des températures maussades et de la présence des vents forts d’Est, même si la décision finale appartient au MPO», a indiqué Denis Haché, le président de l’Administration portuaire du quai régional de Petit-Rocher.

Ce dernier espérait un départ des pêcheurs au large vendredi matin, alors que les conditions météorologiques seront des plus clémentes selon les plus récentes prévisions émises par Environnement Canada.

Tout comme le MPO, le pêcheur de Petit-Rocher a indiqué qu’une navigation par mauvais temps avec des navires chargés d’engins et de casiers comporte son lot de risques.

«Les pêcheurs sont encouragés d’agir avec précaution au moment de l’installation de leurs casiers et devraient réduire la quantité de casiers à bord si nécessaire», a fait savoir le MPO.

Le MPO a pris soin de préciser que ces prévisions météorologiques seront réévaluées vendredi matin afin d’assurer des conditions sécuritaires pour une ouverture de la pêche.