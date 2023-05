Construction de logements abordables: un nouvel organisme voit le jour au N.-B.

Un nouvel organisme à but non lucratif visant à faciliter la construction de logements abordables voit le jour au Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick est confronté à une pénurie de logements. Cette situation a mené à une augmentation importante des prix des loyers et de l’immobilier dans une province où le logement était jusqu’à tout récemment abordable.

Le Réseau de logements du Nouveau-Brunswick (RLNB), un organisme sans but lucratif, a donc été mis sur pied afin de faciliter la mise en chantier de nouveaux projets de logement.

L’organisme, qui a officiellement été lancé mercredi, vise à «créer des partenariats pour trouver des solutions en matière de logements abordables pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick».

Le RLNB aura pour mission de créer des partenariats entre des organismes sans but lucratif, des coopératives, des employeurs et les différents paliers de gouvernement.

Le réseau vient tout juste de lancer un appel de manifestation d’intérêt pour un projet pilote de logement rapide pour la main-d’œuvre en milieu rural. L’objectif est de faire construire au moins 220 logements dans au moins quatre communautés en région d’ici le 31 mars 2025.

«Non seulement il n’y a pas assez de logements pour loger la nouvelle main d’œuvre qu’on essaie d’accueillir dans la province, mais on s’est aussi rendu compte que les organismes sans but lucratif qui souhaitent construire du logement n’avaient souvent pas la capacité financière pour réaliser leurs projets», explique Mylène Vincent, chef de développement au RLNB.

Une fois que les projets seront choisis, le RLNB accompagnera les partenaires dans les diverses étapes du projet. Par exemple, si un groupe souhaite construire du logement coopératif, le réseau pourra faciliter l’obtention du financement nécessaire auprès des différents paliers de gouvernement.

«On veut identifier les besoins de croissance des employeurs dans leur communauté et ce que ça veut dire relativement aux besoins de logement pour eux dans les prochaines années, dit Mme Vincent. On veut aussi vraiment nous assurer que les logements sont abordables pour les individus et les ménages, que personne n’ait à dépenser plus de 30% de son salaire brut afin de se loger.»

Dans les prochaines semaines, le RLNB compte aussi lancer un appel plus général visant à identifier «les partis prenants et intervenants qui cherchent un partenaire de développement, ou qui aimeraient nous joindre dans notre vision de développer des logements adéquats et abordables pour tous dans leur(s) communauté(s)».

«J’espère que nous allons être capables de trouver des solutions créatives aux problèmes de logement que connaît la province», lance Mme Vincent.