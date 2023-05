Des itinérants disent n’avoir d’autres choix que de se droguer en public à Moncton

Des résidents de Moncton filment des consommateurs de drogues dans la rue et dans les parcs. Ils envoient ensuite leurs vidéos à des élus pour communiquer leur désapprobation. Certains toxicomanes sont cependant contraints de prendre des stupéfiants à l’extérieur.

Deux hommes fument sur un terrain vague, au coin de deux rues du centre-ville de Moncton. Alors que le vent frais crache de grosses gouttes de pluie, celui qui adresse la parole à l’Acadie Nouvelle porte un coton ouaté seulement. Il s’identifie comme itinérant.

L’homme – dont nous avons choisi de taire le nom – n’aime pas s’adresser aux médias. Toutefois, l’évocation de résidents en colère à cause de la consommation de drogues sur la voie publique le fâche.

«Donnez-nous un endroit où nous pourrions fumer en sécurité, s’exclame-t-il. Prendre de la drogue devrait être autorisé dans les refuges. Nous devrions avoir le droit de fumer n’importe où. Certains d’entre nous en ont besoin pour vivre, parce que ça fait 30 ans qu’ils font ça.»

Centre d’injection supervisé

Les itinérants ont un seul endroit où ils peuvent consommer de la drogue en sécurité: le centre de prévention des surdoses de l’organisme Ensemble Moncton. Ils peuvent toutefois s’y faire des injections seulement, et non fumer.

Or, de plus en plus de toxicomanes préfèrent inhaler les opioïdes comme le fentanyl que se les injecter, selon la directrice d’Ensemble Moncton, Debby Warren. Pour les accueillir, celle-ci aurait besoin d’installer de nouveaux équipements dans ses locaux.

«Ce serait possible, mais ce serait cher et compliqué, déplore-t-elle. En attendant, les fumeurs n’ont nulle part où aller.»

Les personnes qui s’injectent des drogues sont également incapables d’accéder quand ils le veulent au centre de prévention des surdoses. Celui-ci ouvre de 8h30 à 15h30 les jours de semaine seulement.

«Les personnes sans-abri n’ont aucun autre endroit pour prendre des substances psychoactives alors que cette consommation se fait 24 heures sur 24, sept jours sur sept, fait remarquer Mme Warren. Ceux qui se piquent ont aussi besoin de lumière pour voir leurs veines.»

Réduction des méfaits

Elle travaille avec le gouvernement provincial afin d’étendre les heures d’ouverture du centre de prévention des surdoses.

Le gouvernement a lancé un Plan interministériel au sujet des dépendances et de la santé mentale en 2021. Il s’articule autour de quatre thématiques: l’application de la loi, l’amélioration de l’accès aux soins, la prévention, mais aussi la réduction des méfaits.

Celle-ci comprend un suivi sécuritaire de l’usage de substances et l’acceptation du fait que l’abstinence n’est pas réaliste pour tous.

«Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fait des efforts, constate Mme Warren. Il reconnaît les limites de notre centre. Ses fonctionnaires essaient d’améliorer les choses, mais ça prend du temps parce qu’il y a des problèmes de drogue dans toute la province et que notre centre est le seul qui existe. La Ville de Saint-Jean essaye d’avoir le sien.»

Application de la loi

C’est la police qui essaye de combler les lacunes de la réduction des méfaits. Le détachement Codiac de la GRC a une équipe spécialisée dans la lutte contre la drogue depuis février grâce à un financement du ministère de la Sécurité publique.

En plus d’enquêter sur les producteurs, importateurs et vendeurs de stupéfiants, ces quatre agents visent les consommateurs de ces produits. Ils en ont arrêté une vingtaine pour d’autres crimes et en ont intercepté une cinquantaine.

«Si on veut ramasser les gros poissons, il faut commencer par les petits, illustre le surintendant Benoit Jolette. Les interactions avec les utilisateurs sont extrêmement pertinentes parce que nous leur posons des questions. Ça nous donne des informations sur les vendeurs et sur les nouveaux produits.»

L’officier de la GRC expose avant tout la mission éducative de ses agents.

«Il faut aller vers les utilisateurs pour faire de la prévention, déclare-t-il. Notre but n’est surtout pas de déposer des accusations contre ces gens-là. Nous voulons leur parler pour les diriger vers des services, comme Ensemble Moncton.»

M. Jolette regrette cependant le manque de programmes disponibles pour le traitement des dépendances dans le Grand Moncton.

«Ce que nous disons aux gens qui utilisent des drogues en plein air, c’est que nous ne voulons pas voir ça ici, raconte-t-il. Ils commencent à se parler et c’est ce que nous voulons.»

Problème de société

L’itinérant qui fume à un coin de rue du centre-ville s’esclaffe à l’évocation d’une éventuelle aide de la police aux gens comme lui.

«Les policiers nous harcèlent», s’indigne-t-il.

La consommation de drogue dans l’espace public est avant tout un problème social, qui devrait plus impliquer des professionnels de la santé mentale et du traitement des dépendances que la GRC, selon le président de l’Autorité policière de la région Codiac.

«Plus tard, cette année, nous nous attendons à avoir de meilleurs outils pour les officiers de police, afin qu’ils puissent confier les consommateurs de drogue à l’organisme adéquat, annonce Don Moore. Ça pourrait être YMCA ReConnect avec une ligne téléphonique directe.»

Les Réseaux de santé Vitalité et Horizon ont également mis en place des équipes de soutien communautaire dans les refuges de Moncton, pour offrir aux itinérants les soins dont ils ont besoin.