Le gouvernement du N.-B. accorde un contrat sans appel d’offres à Medavie

Le ministère des Finances et du Conseil du trésor a passé un accord avec Croix Bleue Medavie, pour que l’entreprise continue d’administrer le régime de soins de santé et de soins dentaires de milliers de fonctionnaires pendant 10 ans. Il n’a fait aucun appel d’offres au préalable.

Le ministère des Finances et du Conseil du trésor s’est donné deux ans pour faire une demande de propositions pour l’administration des réclamations du régime de soins de santé et de soins dentaires de 30 000 fonctionnaires provinciaux.

À l’issue de cette période, il a cependant décidé d’accorder un nouveau contrat de 10 ans à Croix Bleue Medavie, sans appel d’offres.

Le gouvernement provincial a signé la précédente entente de 10 ans avec cette entreprise en 2011.

Son Comité permanent sur les régimes d’assurances (CPRA) a eu des discussions dès 2017 concernant la création d’un comité d’examen du marché des services d’administration des réclamations du régime d’assurance.

Il a cependant agi en 2020, un an trop tard pour terminer le travail avant l’échéance du contrat. Ce serait à cause d’un manque de ressources humaines, selon un rapport du vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin.

«Le ministère des Finances et du Conseil du trésor nous a informés qu’au moment où le comité aurait dû amorcer le processus de demande de propositions, des ressources ont été affectées à l’examen du marché pour les régimes d’assurance-vie de base et d’assurance décès et mutilation par accident», note le fonctionnaire indépendant.

Appel d’offres abandonné

Le gouvernement a donc prolongé son contrat avec Croix Bleue Medavie de deux ans, jusqu’en 2023. Avant de renoncer finalement à émettre un appel d’offres.

«Suite à une évaluation, la décision a été prise de négocier avec le fournisseur actuel afin de réaliser des économies sur les coûts administratifs et d’assurer la viabilité financière», explique la directrice des communications du ministère des Finances et du Conseil du trésor, Alycia Bartlett.

Le gouvernement a pourtant payé 24,5 millions $ pour les services administratifs de Croix Bleue Medavie entre juillet 2011 et juin 2021.

«Le CPRA a des politiques pour que des demandes de propositions soient émises, soutient aussi la présidente de la section locale 1252 du Syndicat de la fonction publique (SCFP), Norma Robinson, mais ce processus n’a pas eu lieu. C’est très troublant. Encore une fois, il n’y a pas de transparence.»

Une structure opérationnelle complexe

Le vérificateur général a constaté que la structure opérationnelle du régime de soins de santé et de soins dentaires est complexe.

Le ministère des Finances et du Conseil du trésor assure la liaison entre le CPRA, la Province, deux fournisseurs de services (Croix Bleue Medavie et Vestcor) et un expert-conseil.

Il a donc des difficultés à prendre des décisions en temps opportun.

Le fonctionnaire indépendant a par ailleurs déclaré que le ministère des Finances et du Conseil du trésor n’exerce pas une surveillance efficace du régime.

Ses raisons sont multiples, en voici quelques-unes: absence de stratégie pour combler un déficit du volet santé afin d’éviter le paiement d’intérêts; absence d’évaluation du type d’entente avec Croix Bleue Medavie (services administratifs seulement); absence de processus de gestion des risques liés au régime; et absence de mesures de rendement (le traitement de 90% des réclamations en sept jours, par exemple).

«Une évaluation continue est nécessaire pour fournir le meilleur rapport qualité-prix, et ce, tant pour les participants que pour la Province», a noté le vérificateur général.