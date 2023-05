Les derniers homardiers prêts à prendre le large

Les pêcheurs de homard de la zone de pêche 23 qui sont à quai depuis dimanche en raison du report de l’ouverture de la saison 2023 dans certaines sous-zones s’affairent aux derniers préparatifs avant de prendre le large samedi matin.

Pêches et Océans Canada (MPO) a annoncé mercredi que le lancement de la pêche au homard dans les zones 23 A, C et D s’effectuera samedi matin, sur le coup de 5h.

Les pêcheurs qui se trouvent dans un secteur qui s’étend du Restigouche jusqu’à la Péninsule acadienne et la baie de Miramichi n’ont pu entamer leur saison dimanche en raison des mauvaises conditions météorologiques et d’une mer agitée.

Un va-et-vient constant pouvait être observé jeudi au quai de Petit-Rocher, alors que plusieurs pêcheurs s’affairaient à charger leur bateau de casiers à homard garnis d’appâts comme du hareng et du maquereau.

De nombreux camions et tracteurs chargés de casiers à homard à l’arrière étaient visibles en matinée sur le chemin menant au quai.

Il va de soi que les pêcheurs s’attendent à de bonnes prises et à obtenir des prix satisfaisants durant la saison qui s’échelonnera jusqu’au 4 juillet 2023.

«On se sent prêts à décoller… Disons que ça regarde bien, mais on ne sait toujours pas trop ce qui nous attend», a confié Charles Roy, le capitaine du bateau l’Acadien.

Ce dernier a indiqué que les premiers stocks de homards devraient faire leur apparition sur les quais dimanche.

Selon lui, même si le prix remis au pêcheur au débarquement n’est pas connu pour l’instant, il devrait osciller entre 6$ et 8$ par livre.

«Ce qu’on sait, c’est que le prix offert ne sera pas suffisant!», a lancé un autre pêcheur qui s’est joint à la conversation.

«Nous sommes en mesure de constater que le marché sera propice à un prix raisonnable pour les pêcheurs. Il ne reste presque plus de chair de homard de la saison dernière et les débarquements en Nouvelle-Écosse l’hiver dernier sont loin d’avoir été extraordinaires», a souligné Lyne Robichaud, conseillère aux pêches à l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Selon l’UPM, les pêcheurs devraient avoir une idée du prix offert par les acheteurs au courant de la semaine prochaine.

La demande des consommateurs pour le homard et le portrait des ventes aux États-Unis et en Chine pourraient avoir une certaine influence sur le prix offert par les transformateurs.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les pêcheurs de homards dénoncent déjà le prix offert pour leurs prises dont l’offre tourne entre 6,50$ et 7$ la livre.

En Gaspésie, on s’attend à des prix qui feront le bonheur des pêcheurs, mais aussi des consommateurs qui pourront trouver le homard à prix raisonnable dans les poissonneries et épiceries.

Le MPO tiendra une conférence téléphonique vendredi matin à 11h avec différents représentants de l’industrie afin de confirmer l’ouverture de la saison 2023 dans l’ensemble de la zone 23 et le fait que les conditions seront alors sécuritaires.