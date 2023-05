Odeurs nauséabondes: la frustration se fait sentir à Richibucto

À entendre et à lire les réactions des citoyens de Richibucto, ainsi que des parents qui envoient leurs enfants à l’école Soleil Levant, les odeurs nauséabondes dérangent encore plus depuis quelques jours dans ce quartier de Beaurivage.

«Beaucoup de réactions et beaucoup plus qu’avant, constate la porte-parole du Comité d’action sur la qualité de l’air de Kent, Claudette Robichaud.

Selon la citoyenne, l’usine qui est pointée du doigt pour les odeurs nauséabondes, Coastal Shell Products, fonctionne présentement de nuit, soit de 20h jusqu’à 8h, depuis qu’un nouveau permis d’exploitation de trois mois a été émis le 1er mai par le gouvernement provincial.

«Ils arrêtent vers 7h30 le matin et la senteur se rend directement à l’aréna et à l’école», explique la porte-parole du comité qui fait pression dans la communauté.

D’après Mme Robichaud, l’ancien permis qui a pris fin le 30 avril permettait à Costal Shell de fonctionner de 15h en après-midi jusqu’à 7h le matin.

L’heure de fonctionnement le matin entre 7h et 8h semble faire une grande différence actuellement dans la vie du quartier.

«Hier soir (mercredi) on a rencontré quelques parents. On va essayer de mettre de quoi sur place avec les parents de l’école pour faire d’autres pressions au niveau du gouvernement», informe Claudette Robichaud.

«Au niveau de la municipalité, on s’est fait dire par le maire qu’il aimerait travailler avec Coastal Shell pour qu’il diminue ses mauvaises odeurs mais nous, en tant que citoyens, on aimerait que l’usine ferme, indique la porte-parole du Comité d’action. Ce n’est pas une industrie qui est au bon endroit. C’est proche d’un aréna, d’une école et d’un foyer de soins.»

Avec l’émission du nouveau permis en vigueur pour l’usine, les citoyens devront se préparer à passer un autre été avec ces odeurs nauséabondes.

«Quand c’est beaucoup humide et que la pression atmosphérique est à un certain degré, la senteur reste pour la journée», déclare la citoyenne.

Le comité qu’elle représente a mis en vente des affiches indiquant: «Stop the stink». Quelque 200 enseignes se sont vendues rapidement. «Le monde est vraiment mécontent», dit la résidente du quartier.

Dans des documents déposés en cour le 23 mars lors de poursuites civiles intentées par sept citoyens, l’entreprise nie en bloc les allégations. Selon ce que rapporte Radio-Canada, la compagnie affirme que son usine ne dégage pas la moindre odeur, gaz ou fumée désagréables et qu’elle n’émet pas de lumière ou de bruit excessifs.

Le maire reçoit beaucoup d’appels

Le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, et la sous-ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Heidi Liston, se sont rendus à Beaurivage lundi pour rencontrer les intervenants du dossier, dont le maire Arnold Vautour, et discuter de la situation.

«Depuis les deux ou trois derniers jours, j’ai eu beaucoup d’appels que je n’avais pas avant, affirme Arnold Vautour. J’ai eu des appels de parents inquiets par la senteur.»

Il a aussi reçu des appels et des messages d’enseignants de l’école Soleil Levant, qui se trouve à proximité de l’usine. D’après ce que le maire a entendu, la senteur était à un niveau inacceptable mercredi dans cette école.

Le directeur des relations stratégiques par intérim au sein du District scolaire francophone Sud (DSFS), Jean-Luc Thériault, confirme qu’il y avait bel et bien des odeurs nauséabondes à l’arrivée des élèves de l’école Soleil Levant mercredi matin.

La puanteur s’est toutefois dissipée en avant-midi, et les élèves ont été en mesure d’aller à l’extérieur pour la récréation du midi.

Le porte-parole du DSFS mentionne que la situation perdure depuis déjà quelque temps.

«Il faut dire que l’arrivée du temps chaud nous inquiète, car c’est surtout au printemps et à l’automne que les odeurs sont les pires», signale-t-il dans un courriel.

«Le Conseil d’éducation a fait part de cette problématique au ministre de l’Environnement ainsi qu’au ministre de l’Éducation au cours des derniers mois pour trouver une solution et faire cesser les odeurs émanant de l’usine durant les heures de classe», expose Jean-Luc Thériault.

Selon le maire de Beaurivage, l’usine est censée ajouter un nouvel équipement pour faire disparaître la senteur qui émane de ses installations. Cette nouveauté, évaluée à un coût de 1,5 à 2 millions $, est censée régler le problème à 100%.

Le maire Arnold Vautour demeure toutefois sceptique.

«Nous on a peur qu’ils installent l’équipement et que ça n’améliore pas la senteur. C’est la crainte qu’on a ici à Beaurivage et les gens ont la même crainte», avoue-t-il.

Il rappelle que le conseil municipal veut travailler avec le Comité d’action sur la qualité de l’air de Kent.

«Leur but, c’est être sûr que la senteur soit éliminée, nous autres aussi on veut ça, et je suis sûr que l’usine veut ça aussi», mentionne-t-il.

«En travaillant ensemble, on peut accomplir des choses», ajoute-t-il.

Déclaration du ministre Daniel Allain

En fin de journée jeudi, le ministre Daniel Allain a fait savoir par courriel que Coastal Shell Products avait élaboré un plan de contrôle des odeurs dans lequel la compagnie présente des technologies de contrôle des émissions qui pourraient être installées dans l’usine afin de réduire considérablement les odeurs.

«Les solutions proposées dans ce plan pourraient être adoptées dans un échéancier d’un an», précise-t-il.

Selon le ministre, depuis l’extension du permis de trois mois alloué à l’usine, celle-ci s’est vue imposer des heures d’exploitation plus strictes.

«Elle doit aussi faire des tests de leurs émissions, et elle devra soumettre un échéancier de l’installation de l’équipement pour le contrôle des odeurs.»

Dans trois mois, Coastal Shell devra avoir un plan clair pour l’installation de technologies de contrôle des odeurs.

Daniel Allain avise que le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux continue de surveiller les odeurs qui émanent des installations de Coastal Shell Products en effectuant fréquemment des visites des installations.

Pétition

Le Comité d’action sur la qualité de l’air a mis en circulation une pétition à Beaurivage. Celle-ci demande au gouvernement de révoquer «immédiatement et définitivement le permis d’exploitation de Costal Shell Products.»

Il est prévu que la pétition soit présentée le 12 mai à l’Assemblée législative par le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau.