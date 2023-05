Un nouveau terrain multisports inclusif à Moncton

Tous les jeunes du quartier East End, à Moncton, pourront mener une vie plus active, avec l’inauguration du terrain multisports Bon départ.

Cette initiative réalisée en collaboration avec la Fondation Bon départ de Canadian Tire permettra aux personnes en situation de handicap physique, cognitif et sensoriel de s’amuser comme les autres.

«Il s’agit d’un merveilleux ajout à ce quartier et à l’ensemble de la ville», indique Dawn Arnold, mairesse de Moncton.

«L’un des principes de notre Plan directeur des loisirs consiste à créer des lieux où tout le monde peut prendre part au jeu et à des activités physiques, ce qui est très important pour bâtir une collectivité plus saine et résiliente.»

Le parc comprend également une piscine, un centre pour les jeunes et un nouveau sentier pédestre.

Le terrain a été aménagé dans le cadre du Projet pour des jeux inclusifs, qui vise à éliminer les obstacles à l’accessibilité au sport et au jeu.