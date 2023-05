Un parasite découvert dans des poissons d’eau douce au N.-B.

Une étudiante de biologie à l’Université du Nouveau-Brunswick demande l’aide de pêcheurs récréatifs afin de mesurer la prévalence d’un ver solitaire dans les poissons d’eau douce de la province.

Lors d’un projet mené dans le cadre de son baccalauréat en biologie à l’Université du Nouveau-Brunswick, Megan Fraser a découvert un ver solitaire qui n’avait jamais été répertorié dans la province auparavant.

L’échantillon lui avait été confié par Michael Duffy, un professeur qui supervisait son projet de fin d’études, après que des employés du Parc national Fundy ont découvert le spécimen dans un lac.

Aujourd’hui candidate à la maîtrise, Mme Fraser tente de mesurer la prévalence de Ligula intestinalis, un papiste qui infecte des poissons d’eau douce.

Megan Fraser souhaite comprendre la prévalence du ver solitaire Ligula intestinalis dans les populations de poissons d’eau douce de la province. – Gracieuseté Megan Fraser

«Nous avons retrouvé le ver dans des naseux noirs retrouvés dans ce lac à Fundy, dit-elle au journal. C’est la première fois que cette espèce de ver solitaire a été retrouvée au Nouveau-Brunswick. Nous ne sommes pas sûrs s’il était déjà ici et qu’il n’avait jamais été observé ou s’il s’agit d’une nouvelle espèce dans la province.»

Ligula intestinalis peut infecter plusieurs espèces de poissons d’eau douce, notamment le vairon, le chevesne et le mené. Il arrive aussi qu’on puisse le retrouver chez la truite, le saumon et la perche.

Le ver empêche le développement normal des organes sexuels des poissons, ce qui a un impact sur leur reproduction. Il affecte également leur comportement, augmentant la probabilité qu’ils soient mangés par des oiseaux de proie.

«C’est difficile à dire quels impacts les vers pourraient avoir pour la survie des poissons ici parce que ça n’a pas encore été étudié au Nouveau-Brunswick. Il y a certainement un potentiel pour que ça puisse causer des impacts écologiques importants en raison d’autres stress auxquels les poissons sont confrontés aujourd’hui, notamment la température des lacs qui augmente ou la présence d’espèces invasives. Il faudra toutefois étudier la chose pour le savoir», explique Megan Fraser.

Elle souhaite maintenant savoir dans quelles espèces de poissons on retrouve le ver ici au Nouveau-Brunswick.

«Il faut aussi savoir dans quelles régions de la province on le retrouve aujourd’hui parce qu’il est très probable qu’il ne soit pas que dans la région de Fundy, qu’il n’a tout simplement pas été observé ailleurs pour l’instant», explique la jeune femme de 23 ans.

Pour ce faire, Megan Fraser compte mener des analyses et des prélèvements dans une vingtaine de lacs un peu partout dans la province cet été.

Pour l’aider dans son travail, elle invite les pêcheurs récréatifs à lui envoyer les vers qu’ils pourraient retrouver en éviscérant leurs prises. Un poisson avec un abdomen gonflé est habituellement signe d’une infection.

«Si des pêcheurs récréatifs trouvent ces vers, j’aimerais bien qu’on me les envoie afin que je puisse les identifier, ce qui me permettrait de déterminer dans quelles régions on les retrouve et là où il faut faire plus d’analyses», précise l’étudiante.

Ligula intestinalis est sans danger pour l’humain ou les animaux domestiques, ajoute Megan Fraser. Si un pêcheur le retrouve dans un poisson, il suffit de le nettoyer et de bien le faire cuire.

Si vous pensez avoir trouvé un spécimen infecté, simplement notez où et quand il a été pêché, photographiez le poisson et conservez le ver dans un sac de plastique au congélateur. Vous pouvez ensuite communiquer avec Megan Fraser par courriel (Megan.Fraser@unb.ca).