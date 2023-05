Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, part en mission commerciale en Europe pour promouvoir sa province en tant que «leader mondial dans le secteur de l’énergie» et pour renforcer les relations économiques de longue date avec les Pays-Bas et la France.

Au cours de cette mission, M. Higgs prendra la parole au Sommet mondial de l’hydrogène à Rotterdam, aux Pays-Bas, qui se déroule du 9 au 11 mai, pour présenter la vision de son gouvernement en matière d’énergie et discuter des solutions énergétiques à faibles émissions de carbone pour l’échelle provinciale, régionale et internationale. Il sera accompagné par des représentants de l’Administration portuaire de Belledune à la recherche d’opportunités d’investissement et de débouchés commerciaux liés à un projet d’usine de production d’hydrogène vert, dont l’exploitation devrait débuter d’ici 2027.

En France, M. Higgs s’adressera au Mouvement des entreprises de France et à la Chambre de commerce France-Canada, ainsi qu’à l’ambassade du Canada, pour renforcer les relations économiques et culturelles entre la province et la France. Des rencontres bilatérales avec des entreprises françaises sont également prévues pour discuter de la vision de la province en matière d’énergie et des opportunités de développement économique.

Cette mission commerciale offre une occasion unique de promouvoir les atouts uniques du Nouveau-Brunswick, sa situation géographique et ses ressources naturelles, mentionne le premier ministre. Les rencontres avec les partenaires européens offriront des opportunités d’investissement et de débouchés commerciaux pour le Nouveau-Brunswick dans le secteur de l’énergie renouvelable et de l’industrie propre.