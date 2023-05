Cinq ans de prison pour un trafiquant de drogues de Moncton

Un trafiquant de drogues de la région de Moncton a été condamné à cinq ans de prison à la suite d’une enquête menée par le Groupe provincial de réduction de la criminalité de la GRC.

En février 2023, les autorités ont lancé une enquête sur le trafic de drogues dans la région de Moncton. Le 6 avril, la police a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Mill, à Moncton, où deux individus, une femme de 39 ans et un homme de 35 ans, ont été arrêtés.. Une autre femme a également été arrêtée sur les lieux en lien avec une autre affaire.

Le 11 avril, les autorités ont déposé sept chefs d’accusation pour possession de drogues dans le but d’en faire le trafic, ainsi que des accusations liées aux armes à feu et aux armes blanches contre Stéphanie Albert et Andrew Griffiths, en cour provinciale à Moncton.

Le 2 mai, Andrew Griffiths a plaidé coupable aux accusations portées contre lui, notamment possession non autorisée d’armes à feu, possession de cocaïne, méthamphétamine et psilocybine dans le but d’en faire le trafic. Il a également été reconnu coupable de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte sans permis. En conséquence, il a été condamné à cinq ans de prison et se verra interdire à vie la possession d’armes à feu à sa libération.

Cette condamnation, selon la GRC, envoie un message clair à ceux qui participent au trafic de drogues et à la possession illégale d’armes à feu dans la région. «Les autorités continueront de travailler avec détermination pour éradiquer ces activités criminelles et assurer la sécurité de la communauté».