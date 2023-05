Des aînés de Campbellton expulsés par le nouveau proprio en pleine crise du logement

Ils sont douze personnes âgées de 65 ans et plus à vivre à l’intérieur des sept appartements du 26 rue Andrew à Campbellton, une ancienne église convertie en unité d’habitation. Aujourd’hui, ces douze locataires se demandent bien ce qu’il adviendra d’eux après le 2 juillet.

Leur immeuble a récemment changé de main. Il y a quelques jours, les locataires ont reçu un avis d’éviction de la part des nouveaux propriétaires. Cet avis leur apprenait qu’ils devront libérer les lieux d’ici deux mois.

Depuis qu’elle a reçu le fameux document, Géraldine Levesque ne tient plus en place tellement elle est anxieuse.

«On a deux mois pour se trouver un appartement. Je n’ai aucune idée de ce qui va nous arriver. On est à court de solutions, et c’est terriblement stressant», confie-t-elle.

Anciens résidents de Charlo, elle et son mari ont vendu leur propriété il y a quatre ans afin d’emménager dans leur appartement actuel. Plus petit qu’une maison et sur un seul plancher, l’endroit est plus adapté à leurs besoins.

«Il vient un temps où c’est plus difficile de s’occuper d’une maison, alors on regarde pour plus petit. Quand je me suis installée ici, je croyais vraiment que c’était pour de bon, qu’on y resterait jusqu’à ce qu’on n’en soit plus capable», raconte la résidente.

Ce qui l’a convaincu aussi, c’est l’endroit. Un appartement bien entretenu, à proximité des services, calme et avec des locataires de la même tranche d’âge. Des appartements du genre, il n’y en a pas à la tonne à Campbellton. En fait, la ville – comme bien d’autres – traverse actuellement une véritable crise du logement. Mme Levesque est à même d’en témoigner. Depuis la réception de l’avis, elle s’est mise à la recherche d’un loyer en ville. Ce qu’elle a vu jusqu’ici l’a laissé sur son appétit.

«Trouver quelque chose de similaire, oubliez ça! Il n’y a pratiquement rien de disponible dans le coin, surtout pour les aînés. On ne recherche pas du luxe, mais on a quand même travaillé toute notre vie pour être bien, pas pour terminer dans un taudis», exprime-t-elle.

Elle a bien laissé son nom à quelques endroits, mais les chances de recevoir un appel sont minces. Des projets de construction de quelques logements sont en branle pour cet été, mais les unités sont déjà réservées.

«On nous dit qu’il y a aussi d’autres projets prévus pour l’an prochain, mais ça ne nous aide pas. On doit sortir cet été», dit-elle.

Les locataires n’entendent toutefois pas quitter les lieux sans se battre. Déjà, Mme Levesque a entrepris des démarches afin de vérifier la légalité de l’éviction et du délai de 60 jours imposé par les nouveaux propriétaires.

«On cogne à toutes les portes, car nous avons aussi certains droits. On verra bien ce qui va arriver. Mais moi, si je n’ai rien trouvé d’ici le 2 juillet, ils vont devoir me sortir de force», dit Mme Levesque.

«Déplorable»

La situation de ces locataires n’est pas sans susciter un élan de sympathie à la municipalité.

«C’est déplorable. Ce sont des personnes d’un certain âge qui se retrouvent soudainement démunies. C’est extrêmement triste et préoccupant», souligne le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, qui dit faire de son mieux pour appuyer ces citoyens en cette période de grand stress.

Celui-ci note par contre que la Ville demeure limitée dans ses actions.

«Nous ne pouvons pas dire à un promoteur de ne pas faire ceci ou cela parce que ça risque de mettre des gens dans la rue. Cela dit, on peut ne pas aimer la façon dont les promoteurs font les choses dans ce dossier. Une lettre froide, sans se déplacer dans la région, et avec un préavis de deux mois… C’est très ordinaire», souligne le maire.

Cette situation met par ailleurs en relief le grave problème de disponibilité de logements auquel est confronté le Restigouche, et particulièrement Campbellton.

«On a beaucoup de rattrapage à faire. On ne s’est pas positionné à temps sur la question du logement dans le passé, et ça, on doit en faire un mea culpa. Si on a une priorité aujourd’hui c’est bien celle-ci. C’est ça qui va nous permettre de grandir, de développer notre économie, de retenir nos citoyens», indique-t-il. n

Logements pour infirmières?

Géraldine Levesque dit avoir contacté les nouveaux propriétaires afin d’en apprendre davantage sur la raison derrière leur éviction. La réponse de l’un des promoteurs est que ces appartements serviront à accommoder les infirmières d’agences appelées en renfort dans les établissements de santé de la région.

«On règle un problème d’un côté en faisant appel à ces infirmières, et de l’autre on crée un autre problème dans la communauté», maugrée la locataire.

«Avec tout ce qu’il y a de disponible actuellement dans le secteur de la santé ici – l’ancien centre de traitement des dépendances, les planchers vides à l’hôpital et au Centre hospitalier Restigouche -, il me semble que Vitalité pourrait trouver une façon d’héberger son personnel de l’extérieur sans que ça affecte les citoyens. Je ne trouve vraiment pas ça correct, qu’on tolère que le secteur privé profite de cette situation», estime-t-elle.

Le maire de Campbellton avoue pour sa part que le dossier est sensible. Car s’il est vrai que la situation des locataires évincés est déplorable, la nécessité de maintenir les services de santé est aussi essentielle.

«Reste que s’il est vrai que ces logements serviront à cette fin, il y a un certain examen de conscience à faire au sein du réseau de santé», croit le maire, soulignant avoir eu vent d’une autre situation similaire dans sa communauté.