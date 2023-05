Des citoyens de Campbellton rêvent d’un «centre culturel»

La Société culturelle de la Baie des Chaleurs aimerait bien mettre la main sur l’ancien Centre d’informations touristiques de Campbellton afin de le convertir en Centre culturel.

Depuis que le gouvernement provincial a cessé de financer le centre d’informations touristiques, le bâtiment situé sur le Boulevard du Saumon n’a, pour ainsi dire, plus de vocation. Le principal organisme culturel du Restigouche a toutefois une idée en tête.

En rencontrant le conseil municipal de Campbellton lundi, la SCBC souhaitait vérifier l’appétit des élus quant à un éventuel partenariat à long terme concernant l’édifice en question, que ce soit pour une location ou encore un achat. Président de la SCBC, Omer Doucet suggère de convertir les lieux en centre culturel, un peu à l’image de ceux existant ailleurs dans la province, comme à Caraquet, Bouctouche ou Moncton.

«L’idée serait de développer un endroit axé sur les arts, la culture et la diversité du Restigouche. On voudrait créer un lieu de rassemblement pour la création, la production et la diffusion de la culture», souligne-t-il.

Pour M. Doucet, l’emplacement de l’édifice comporte de nombreux avantages, de la visibilité à son accessibilité. La présence à ses côtés d’un amphithéâtre extérieur n’est pas non plus à négliger dans la perspective d’activités extérieures. Selon lui, l’endroit possède le potentiel de devenir un lieu de rencontre créatif pouvant mettre en valeur les artistes de la région.

«En plus d’accroître notre fierté communautaire, ça démontre un engagement de la municipalité envers la culture comme étant un axe de développement», dit-il.

M. Doucet avoue que le projet n’en est qu’à ses premiers pas. Advenant un intérêt de la Ville, un comité de travail devra être mis sur pied afin d’élaborer un véritable plan d’action.

«On ne veut pas aller trop loin de ce côté avant de savoir quelle direction la Ville veut prendre avec l’édifice, à savoir si elle a des plans pour lui et, sinon, si ce que l’on propose concorde avec ce que désire la municipalité», explique le président de la SCBC qui n’écarte toutefois pas l’idée de regarder ailleurs dans la région advenant une réponse négative.

«Cela dit, il faut trouver le bon endroit. On espère bien que ça aille de l’avant avec Campbellton, car l’emplacement est vraiment idéal», ajoute-t-il.

Le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, n’a pas pu confirmer si un partenariat pourrait avoir lieu avec la SCBC pour la conversion de l’édifice en centre culturel. Toutefois, il admet que l’idée d’avoir un tel centre dans sa municipalité l’intéresse.

«Je ne peux pas parler pour l’ensemble du conseil, mais c’est un projet qui me sourit énormément, car ça apporte beaucoup de vie dans une communauté. Les gens se réunissent là, ça bouge, ça crée, moi j’aime ça», souligne le maire notant que l’idée sera maintenant débattue au conseil.

Ruelle prise deux

La Ruelle des artisans, l’an dernier, à son premier été à Campbellton. – Archives

Le président de la SCBC a profité de son passage devant le conseil municipal pour lui demander l’autorisation de fermer à nouveau à la circulation automobile une portion de la rue Shannon pour son projet de ruelle des artisans.

Le concept a vu le jour pour la première fois l’an dernier. Il consiste à rendre piétonne seulement ce sens unique, et de l’aménager en espace créatif destiné aux arts durant la période estivale (juin à septembre). La section en question avait pour l’occasion été embellie avec des jeux de lumières suspendues, des bancs et des tables, ainsi qu’un certain aménagement paysager.

En dépit de quelques ratés l’an dernier, M. Doucet estime que celui-ci a beaucoup de potentiel et dit espérer que la Ville lui octroie la permission d’aller de l’avant pour un second essai.

Le groupe propose notamment d’être plus proactif au niveau de la programmation à cet endroit, tant au niveau musical qu’à celui des arts visuels (expositions temporaires).

«Ça attire des gens dans notre centre-ville tout en servant à l’embellir. Ça ajoute beaucoup de cachet à l’endroit», exprime M. Doucet.

Si la SCBC se propose pour gérer la programmation de la ruelle, on se dit ouvert à ce que la ruelle soit disponible également pour d’autres organismes.

La municipalit se dit prête à étudier la demande.