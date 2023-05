Être juré au Nouveau-Brunswick: un rôle ingrat et sous-payé

Le rôle de juré lors de la tenue d’un procès criminel n’est certainement pas de tout repos.

Ayant le pouvoir d’envoyer derrière les barreaux un accusé durant de nombreuses années et le devoir d’entendre des témoignages parfois déchirants de victimes d’actes criminels, la participation à un jury est une responsabilité importante et un devoir légal au pays.

Le procès de Steven Laurette tenu au cours des derniers jours à Bathurst a permis de lever le voile sur cette fonction qui est généralement perçue à la fois comme un honneur et un devoir, mais aussi comme un important facteur de stress et d’angoisse.

Quelques minutes après le verdict de culpabilité rendu le week-end dernier à l’endroit de l’accusé, Me Yves Duguay, du Bureau des procureurs de la Couronne à Bathurst, a confié être très déçu du traitement offert aux jurés qui siègent lors de procès au Nouveau-Brunswick.

Ces derniers ont consacré près de 11 jours à entendre des témoignages dans cette affaire et à naviguer à travers l’appareil judiciaire alors qu’ils ne sont pas des habitués du système de justice.

Au Nouveau-Brunswick, l’indemnité versée à un juré pour une présence d’une demi-journée se chiffre à 20$. Pour une présence d’une journée, elle s’élève à 40$. Dans les cas de procès d’une durée de dix jours ou plus, un juré recevra 40$ pour chaque demi-journée de service et 80$ pour chaque journée entière de service à compter du dixième jour du procès.

Il va sans dire que cette indemnité est bien loin de représenter la rémunération à laquelle a normalement droit un employé lors d’une journée habituelle de travail.

Un simple calcul permet de constater qu’un travailleur ou entrepreneur qui siège lors d’un procès peut aisément subir des pertes salariales de plusieurs centaines de dollars par semaine, voire encore beaucoup plus.

À titre d’exemple, les jurés impliqués dans le procès de Steven Laurette ont dû siéger de 9h à 21h la veille de la fin des procédures avant d’être séquestrés dans un hôtel une nuit entière sous la garde de shérifs de la province, le tout pour un simple montant quotidien de 40$.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a indiqué qu’il ne prévoyait pas réviser la rémunération des jurés pour le moment.

Le Barreau du Nouveau-Brunswick a indiqué ne pas avoir l’habitude de s’immiscer dans les questions touchant le traitement offert aux jurés par le gouvernement, tout en convenant qu’une allocation de 40$ ne constitue pas une somme énorme.

«Être juré, c’est une des responsabilités civiques les plus importantes que l’on peut avoir en tant que citoyen, c’est un rôle très important dans notre système judiciaire», a mentionné Me Justin Robichaud, bâtonnier du Barreau du N.-B. et associé de Fidelis Law Droit.

Me Alison Ménard, du cabinet juridique Lemieux Ménard & Co., n’est pas du tout contre l’idée de bonifier le traitement accordé aux personnes qui agissent en tant que juré.

«Les règles entourant les jurés et le montant qui est accordé n’ont pas changé depuis des années, il faut se rappeler qu’être juré demande beaucoup de sacrifices. Les sommes d’argent accordées ne sont pas énormes, pour ne pas dire invivables», a indiqué l’avocate de longue date.

Au Nouveau-Brunswick, toute personne qui a reçu signification d’une assignation de juré et qui fait défaut d’y donner suite ou de se présenter au début du procès devant jury peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal et condamnée à payer une amende de 1000$.

Lors du processus de sélection d’un jury, les noms des aspirants jurés sont choisis au hasard à l’aide de la liste des adultes titulaires d’une carte d’assurance-maladie.

Être juré ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick

C’est en Ontario, pourtant la plus grosse province canadienne, où le traitement offert aux jurés est le moins avantageux.

Il n’y a aucun paiement offert à quelqu’un qui siège dans un procès qui s’étend jusqu’à 10 jours. Du 11e au 49e jour, un montant de 40$ par jour est offert aux personnes sélectionnées. Aucune indemnité n’est fournie par la province pour les frais de garde d’enfants ou de stationnement.

À Terre-Neuve-Labrador, le juré ne touche aucune rémunération pour remplir sa fonction, mais son employeur est tenu de lui verser son plein salaire et de lui accorder les mêmes avantages qu’il aurait reçus s’il n’avait pas été assigné.

En Nouvelle-Écosse, l’indemnité versée quotidiennement à un juré se chiffre également à 40$.

Le régime est plus généreux au Québec, où l’indemnité journalière d’un juré est de 103$ par jour d’audience ou d’isolement. L’indemnité est beaucoup plus importante lorsque le jury siège ou délibère le soir, la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Il est également plus généreux en France, où un juré d’assises reçoit une compensation d’environ 145$ par jour d’audience.