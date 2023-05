Hausse du taux de chômage au Nouveau-Brunwick

L’emploi au Canada a augmenté de 41 000 en avril, essentiellement dans le travail à temps partiel, et le taux de chômage est resté au même niveau qu’au cours des quatre mois précédents, à 5%.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage est passé de 5,8% à 6,1% alors qu’en Nouvelle-Écosse, il a augmenté de 5,7% à 6,3%.

Statistique Canada a aussi observé que le taux de chômage s’est établi à 4,1% au Québec en avril et que l’emploi a été stable.

Dans l’ensemble du pays, l’emploi a augmenté dans le commerce de gros et de détail, dans le transport et l’entreposage, dans l’information, la culture et les loisirs de même que dans les services d’enseignement. En revanche, le nombre de personnes travaillant dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien a diminué.

L’emploi a progressé de 18 000 chez les hommes du principal groupe d’âge actif, ceux âgés de 25 à 54 ans, et de 16 000 chez les hommes âgés de 55 ans et plus. Entre-temps, il est demeuré stable chez les femmes du principal groupe d’âge actif et les femmes plus âgées.

Statistique Canada rapporte qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de chômage a augmenté en un mois de 6,6% à 7,1% en avril. L’agence fédérale a toutefois observé que l’emploi a augmenté de 2200 dans la province insulaire, ou de 2,5%, ce qui a représenté une quatrième hausse au cours des cinq derniers mois.