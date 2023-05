La Première Nation du Madawaska taxe elle-même le tabac et le cannabis

La Première Nation Malécite du Madawaska décide de percevoir ses propres taxes sur le tabac et le cannabis vendus sur son territoire. Elle a prévu le faire après que le gouvernement provincial a résilié ses accords de partage des taxes avec les communautés autochtones.

La cheffe Patricia Bernard a doté la Première Nation Malécite du Madawaska de son propre système de taxation du tabac et du cannabis. Elle a dû le faire à contrecœur. Elle a déjà dit que cette mesure aurait des désavantages pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui percevra moins de taxes, mais aussi pour sa communauté.

«Ça va créer beaucoup de frustration pour les chambres de commerce de la région et les entreprises [non autochtones] quand nous pourrons fournir des biens et des services à des taux de taxation réduits, a avancé Mme Bernard en 2021. Ça causera sûrement bien plus de racisme, parce que les choses ne seront pas justes.»

Cependant, l’arrêt du partage des taxes de vente récoltées sur la réserve de la Première Nation Malécite du Madawaska par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il y a quelques mois, a provoqué des pertes de revenus pour la communauté autochtone.

L’équipe du premier ministre Blaine Higgs a affirmé vouloir négocier un nouveau partage des revenus fiscaux avec elle. Il proposait des financements après la réception de demandes de fonds pour certaines initiatives, selon Mme Bernard.

«La capacité de lever et de percevoir des impôts est fondamentale pour l’exercice de l’autonomie gouvernementale, commente toutefois une professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick, Nicole O’Byrne. La nouvelle loi sur les licences de cannabis et de tabac de la Première Nation Malécite du Madawaska représente l’affirmation de son autonomie décisionnelle.»

La chercheuse rappelle aussi que la Loi sur les Indiens exempte les communautés autochtones des taxes des gouvernements provinciaux, puisque les réserves dépendent du gouvernement fédéral.

Mme O’Byrne évoque le contexte de la création des accords de partage des taxes de vente entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les Premières Nations, les seuls qui ont existé au Canada.

Le gouvernement de Frank McKenna avait éliminé l’exemption de taxe pour les achats faits par les autochtones hors réserve en 1993. Cette décision avait provoqué des protestations, des mises en arrestations et à un litige allant jusqu’en Cour suprême du Canada, rappelle la professeure.

Des entrepreneurs non autochtones avaient par ailleurs exprimé leur frustration au sujet de l’absence de taxes pour les biens et services rendus dans les réserves.

«Les accords ont apporté un certain degré de certitude en ce qui concerne le prélèvement et la perception des impôts provinciaux et ont rassemblé tout le monde, autochtones et non-autochtones», raconte Mme O’Byrne.

En signant ces ententes, les Premières Nations acceptaient de demander à leurs entrepreneurs de récolter les taxes provinciales, en échange de 95% des huit premiers millions de dollars, puis de 70% des sommes au-delà.

«Les accords ont permis d’augmenter les revenus des communautés autochtones, qui ont pu utiliser ces fonds pour introduire et développer des services dans les réserves, fait remarquer Mme O’Byrne. Il sera intéressant de voir si le nouveau régime fiscal [de la Première Nation Malécite du Madawaska] est plus efficace.»

Loi provinciale

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick affirme cependant que la mesure prise par la communauté autochtone est illégale.

«Toute entreprise située dans la province du Nouveau-Brunswick est tenue de verser des taxes. Pour que cette entreprise puisse opérer dans la province ou être approvisionnée dans la province, les règles de la province doivent être respectées», martèle l’agent de communications du ministère des Affaires autochtones, David Kelly.

Il mentionne la Loi relative à l’impôt sur le tabac.

«Ne pas percevoir ou ne pas remettre la taxe en vertu de la loi peut entraîner la suspension de la licence d’un vendeur au détail. Les grossistes, quant à eux, ne sont pas autorisés à vendre des produits du tabac à un détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence», note-t-il.

En février déjà, M. Higgs a affirmé que les entreprises situées sur les réserves enfreindraient la loi si elles cessaient de percevoir la taxe provinciale, les menaçant de répercussions.

Approche fédérale

Le gouvernement du Canada a une approche différente. Il a annoncé son intention de s’associer aux gouvernements autochtones afin d’élaborer un cadre pour la négociation d’ententes qui les aideraient à mettre en œuvre une taxe de vente sur le carburant, l’alcool, le cannabis et le tabac.

«Au cours des deux dernières décennies, les gouvernements autochtones ont conclu plus de 60 accords fiscaux avec le gouvernement du Canada, rappelle-t-il sur son site internet. Ces partenariats permettent aux gouvernements autochtones de générer des recettes dans leurs terres pour appuyer les priorités dans leurs communautés.»