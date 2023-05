Le Centre communautaire d’Acadieville a été refait à neuf

Le Centre communautaire d’Acadieville, âgé de 47 ans, s’est refait une beauté. Environ 600 000$ ont été investis dans ce lieu de rassemblement au cours des dernières années.

Pour souligner la fin des travaux, les bénévoles du Centre communautaire tiendront une cérémonie dimanche après-midi, à compter de 14h.

«Tout a été refait, il n’y a pas un coin qu’on n’a pas touché», lance le gérant de projets, Roger Richard.

Il fait remarquer que le Centre communautaire est prêt pour la prochaine génération.

Selon lui, plusieurs travaux ont eu lieu au cours des dernières années.

«On a toujours eu différents projets, reconnaît-il. Il y en a que ça venait de la Société de développement régional. On a eu de l’argent des caisses populaires et de Loto-Coop de Rogersville», et ce, sans négliger la Chasse à l’as de la Légion de Rogersville.

«Le Club d’âge d’or, quand ils ont vendu le local de la Caisse populaire à Acadieville, ils ont remis l’argent dans la communauté. C’est de l’argent qui a été remis dans le Centre», précise le résident d’Acadieville, dont la communauté fait maintenant partie de Nouvelle-Arcadie.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, communément appelé le Fonds de la taxe sur l’essence, a aussi permis d’apporter de nombreuses améliorations.

«Le premier projet qu’on avait fait, c’était de rénover les quatre allées de quilles», se remémore le bénévole. Il croit que c’était en 2017.

Du matériel synthétique a été ajouté sur le dessus des quatre allées de bois-franc. Le devant de la salle de quilles, avec son comptoir de services, a aussi été réaménagé.

L’ajout de thermopompes, deux plus petites dans la salle de quilles et deux autres plus imposantes dans la salle communautaire, a permis à la direction de faire des économies importantes sur le chauffage.

«Quand on a installé les mini-split et les thermopompes, on a vu une grosse diminution de nos coûts électriques», indique Roger Richard.

Les factures d’Énergie NB s’élevaient à environ 17 000$ par année avant l’installation des thermopompes.

«L’année dernière, même avec l’augmentation du coût de l’électricité, on était à 11 000$.»

«Il fallait faire quelque chose, car c’était rendu le gros coût pour opérer notre centre», reconnaît le bénévole.

Pour contribuer à la diminution des coûts, des lumières consommant moins d’électricité (LED) ont également été installées.

«En 2019, on a commencé à réaménager notre cuisine. On a tout refait le local au complet. On avait des poêles électriques, on a changé ça pour des poêles au propane», explique le gérant de projets.

En 2020, le plancher de la grande salle communautaire a été sablé et verni de nouveau. Le plancher à l’entrée principale a été refait. Les portes ont été changées.

Un an plus tard, l’extérieur du centre a été recouvert de métal, un projet d’environ 96 000$. Le stationnement a été asphalté en entier en 2022.

Au cours de la même année, les salles de bain ont été refaites. Une douche donnant accès aux fauteuils roulants a été installée. Le Centre communautaire pourrait servir de refuge en cas de catastrophe naturelle ou comme mesure d’urgence.

«La Croix-Rouge était venue faire une évaluation de notre centre et nous avait suggéré d’installer une douche», déclare Roger Richard.

L’ensemble de la plomberie a aussi été changée.

Selon Roger Richard, au cours des dernières années, le toit du Centre communautaire d’Acadieville a subi des dommages importants en raison du vent.

«Ç’a coûté 100 000$ pour refaire le toit au complet, en métal», affirme-t-il