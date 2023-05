Un exproprié de Cap-Saint-Louis raconte l’histoire de son village

Maurice Robichaud souhaite que les gens se rappellent de son village natal. C’est la principale raison pour laquelle il prépare un cahier d’histoire intitulé: Le Cap-Saint-Louis, village oublié.

«Voici l’histoire d’un petit village exproprié et oublié après 50 années», mentionne l’auteur sur la première page de son cahier.

Même si une soixantaine de familles y vivaient à l’époque, tout ce qui en reste aujourd’hui, c’est une enseigne identifiant le chemin de Cap-Saint-Louis, ainsi qu’un quai.

«Lorsque je suis sorti de Cap-Saint-Louis, à l’expropriation, j’avais 13 ans», affirme l’auteur qui conserve de précieux souvenirs de son coin de pays.

L’Acadien a œuvré huit ans dans les Forces régulières de l’armée canadienne. Il rejoint les rangs de l’armée à 19 ans.

Pendant ses vacances, il revenait dans son patelin. «J’ai toujours été intéressé par la photographie, alors je prenais des photos», raconte-t-il.

Mine de rien, il a commencé à s’intéresser à la généalogie de sa famille, ensuite à celle des voisins et des environs.

«À chaque place que j’allais, je prenais toujours une photo de la famille.»

Le quai du Cap-Saint-Louis, près de Saint-Louis-de-Kent. – Gracieuseté

Il a commencé ensuite à faire des entrevues.

«Ça sortait tout de ma poche, ce n’était pas subventionné», précise-t-il.

Son intérêt a grandi. Lorsque les gens des environs s’installaient autour d’une table pour raconter leurs histoires, Maurice Robichaud écoutait et prenait des notes.

«J’écris beaucoup, dit-il. J’ai mes propres cahiers et je suis rendu au numéro 45.»

Il s’est même rendu à Charlottetown, Fredericton et Saint-Jean pour en connaître davantage sur les voiliers construits dans le comté de Kent.

Une bonne fois, il s’est dit que ce serait peut-être une bonne idée de mettre toute l’information ensemble et de rappeler ce qu’était la vie à Cap-Saint-Louis et comment les gens sont arrivés à s’y installer.

Son œuvre comptera deux principales sections: soit avant et après la Déportation qui s’est déroulée aux environs de 1755 à 1763.

«Il sera imprimé au coût le moins cher possible et vendu au prix que ça me coûte», informe-t-il.

Le produit sera illustré de plusieurs photos. L’auteur devra procéder à un tri important puisqu’il en possède environ 15 000. Il a même en main les négatifs du photographe de l’époque, Apollinaire Poirier, le seul dans la région de Saint-Louis-de-Kent au cours des années 1946 à 1964, et ceux de l’ancienne photographe Marie-Marguerite Richard, active au cours des années 1920.

Selon lui, 85% des expropriés de Kouchibouguac vivaient de la pêche.

«Donc, je parle des cages à homard, du saumon et de toutes sortes d’affaires.»

Une section de 120 pages du cahier sera consacrée aux familles qui ont habité la communauté acadienne, dont la généalogie de celles-ci, et d’où les gens provenaient.

«On est obligé de parler de l’expropriation de Cap-Saint-Louis, ça fait partie de l’histoire», convient-il.

Avec 360 pages déjà écrites, l’auteur s’efforce de finaliser son recueil avant l’automne malgré son emploi du temps chargé en tant que pêcheur. Il est désireux de publier son ouvrage dès que possible et prévoit d’organiser une exposition de photographies et d’articles d’époque lors de son lancement.

Il espère que son travail incitera les habitants de la région à écrire leur propre histoire, et pour faciliter cela, il compte ajouter des pages vides pour que les lecteurs y inscrire leurs propres souvenirs.

«Mon souhait est que cela inspire les gens des autres communautés à préserver leur propre histoire, car Cap-Saint-Louis était autrefois rattaché à Saint-Olivier, à Guimond-Village et à Claire-Fontaine», explique l’auteur.