Une application mobile pour faciliter l’accès aux soins de santé aux aînés autochtones

Pour les communautés autochtones, les aînés ont une importance capitale et jouent un rôle clé dans la transmission de la culture. La Première Nation Malécite du Madawaska l’a bien compris, elle qui a développé un projet leur permettant d’avoir un meilleur accès aux services de santé.

Ce sont les intervenants du Centre de santé de la Première Nation Malécite qui se sont donné le mandat de venir en aide à leurs aînés. Les objectifs principaux étaient d’identifier les besoins en santé des aînés, développer des initiatives permettant de répondre à ces besoins et de les inciter à utiliser la technologie.

«C’est vraiment quelque chose de très spécial, car ça nous a permis d’offrir une meilleure qualité de vie à nos aînés et même de sauver des vies», a mentionné Micheline Plante, représentante en santé au sein de la Première Nation Malécite du Madawaska (PNMM).

Afin de développer son idée, l’équipe de santé de la communauté malécite s’est associée à France Chassé, professeur-chercheuse du secteur de science infirmière de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

C’est sur fond de pandémie que s’est développé le projet. Selon Mme Plante, cela n’a toutefois pas représenté un obstacle, puisqu’il a permis aux responsables du projet d’avoir le temps nécessaire pour le mettre en marche.

En octobre 2020, le projet Initiatives aux aînés de la PNMM a été mis officiellement en branle. Un investissement de 250 000$ réparti sur trois ans a été nécessaire.

Celui-ci consiste en l’amélioration de l’accès aux soins de santé par l’entremise d’une application mobile et de tablettes électroniques distribuées aux membres de la communauté autochtone qui sont âgés de 55 ans et plus.

Pour l’instant, 36 personnes profitent de l’application mobile et de leur tablette iPad. Ces outils sont directement liés au Centre de santé de la PNMM.

Comme l’a expliqué Mme Plante, les tablettes sont personnalisées. Elles permettent notamment à la personne de se fixer des rendez-vous en lien avec les soins de santé et d’obtenir un moyen de transport pour s’y rendre.

Chaque message est acheminé à l’employé responsable, un auxiliaire en santé globale, qui s’assure de diriger les demandes vers les services appropriés. Il est aussi responsable du transport des personnes âgées qui le désirent.

«Quand notre projet a été accepté par le gouvernement, le chef et le conseil de bande ont acheté un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite», a ajouté Micheline Plante.

En plus du service de transport local, provincial et interprovincial, il existe aussi un service de soutien à domicile. Un autre volet offre l’occasion aux gens de demander un service qui ne touche pas nécessairement au domaine de la santé (par exemple: aller à l’épicerie ou se rendre à des activités sociales).

Selon France Chassé, dans un contexte où les personnes âgées ont de moins en moins d’aidants naturels, le projet est venu répondre à un besoin important chez eux.

«Le transport, c’est une chose, mais il y avait d’autres besoins comme de l’aide à domicile, le fait d’être accompagné lors de déplacements et de mieux composer avec la barrière de la langue.»

«Ici, c’est une petite communauté particulière, car on a des unilingues anglophones, des unilingues francophones et des personnes bilingues.»

Au-delà du côté pratique, Mme Chassé croit que le simple fait d’avoir une tablette électronique en leur possession a permis aux personnes âgées de briser leur isolement.

De plus, elle estime que le volet technologique ouvre la porte à l’implantation d’un service de télésanté.

France Chassé et Micheline Plante, deux des responsables du projet des Initiatives aux aînés de la Première Nation Malécite du Madawaska. – Acadie Nouvelle Bobby Therrien Le conseil de bande de la PNMM a fait l’achat d’un véhicule permettant de transporter certaines personnes de la communauté autochtone. – Gracieuseté Le conseil de bande de la PNMM a fait l’achat d’un véhicule permettant de transporter certaines personnes de la communauté autochtone. – Gracieuseté

Selon des statistiques compilées depuis le lancement du service, 650 demandes ont été traitées. Dans plus de 85% des cas, elles avaient un lien avec le transport. La majorité était des déplacements locaux (96% des cas).

Le reste des demandes avaient un lien avec les services à domicile (entretien ménager, visites amicales, suivis téléphoniques et prêts d’équipement).

Comme l’application comprend aussi un volet de contrôle de la qualité, le service offert par la PNMM a reçu un taux de satisfaction de 4,98/5.

«Les participants de la communauté sont très fiers de ça (…) Ç’a vraiment permis aux aînés d’avoir une plus grande confiance en soi», a ajouté Micheline Plante.

Le projet ne bénéficie plus de subventions gouvernementales. Cela n’a pas empêché la Première Nation du Madawaska de le poursuivre en offrant, entre autres, un poste permanent à l’auxiliaire en santé globale.

«Il y a une foule d’autres services qui ont été ajoutés. Par exemple, on a fait l’ajout d’un service de retour sécuritaire à la maison suite à une hospitalisation afin de donner aux gens qui ont subi une opération, un transport adapté pour les ramener à la maison. On a aussi eu les services de suivi téléphonique et de prêt d’équipement, ainsi que les visites amicales», a expliqué France Chassé.

Mmes Chassé et Plante ont même eu la chance de présenter le projet lors d’un congrès scientifique mondial dans le domaine de la santé à Ottawa qui a eu lieu en octobre dernier.

À la fin du mois de juin, elles s’envoleront pour l’Italie afin de participer à un autre événement du genre. Et c’est sans compter les diverses présentations qui auront lieu au Nouveau-Brunswick auprès des autres communautés autochtones.