Vagues de chaleur accablantes: Moncton particulièrement à risque

Une nouvelle carte interactive mesurant la vulnérabilité et l’exposition de la population canadienne aux vagues de chaleur accablantes indique que la Ville de Moncton est particulièrement à risque.

Au cours des prochaines années, les vagues de chaleur sont appelées à augmenter en intensité et en fréquence partout au pays en raison de la crise climatique.

D’ici 2050, le nombre de jours où la température atteint 30°C ou plus devrait doubler dans certaines régions du pays.

Selon l’Atlas climatique du Canada, si les émissions de carbone continuent à augmenter au rythme actuel, la Ville de Moncton connaîtra chaque année en moyenne 17 jours où le mercure dépassera 30°C entre 2021 et 2050. Pour la période de 2051 à 2080, le nombre de jours très chauds passera à 35. À titre comparatif, la moyenne du nombre de jours très chaud entre 1976 et 2005 était de 6.

Cette réalité représente une menace pour la santé humaine.

«Les gens semblent ignorer que la chaleur accablante tue plus de personnes au pays que tout autre événement météorologique», explique Nathalie Barrette, professeure au Département de géographie de l’Université Laval, à Québec.

Afin d’aider les décideurs municipaux à travers le pays à prendre des décisions plus éclairées sur les mesures à prendre pour contrer l’impact de ces épisodes de chaleur accablante, Mme Barrette et ses collègues ont développé une carte interactive mesurant la vulnérabilité et l’exposition de la population canadienne à ces événements.

«Il y a quelques années, on a développé une carte semblable pour la province du Québec, explique Mme Barrette. On s’est rendu compte que c’était un outil qui était beaucoup utilisé par les municipalités, les aménagistes, les gens qui travaillent en santé publique et des organismes qui souhaitent faire des interventions auprès des populations les plus vulnérables afin de leur signaler les ressources qui existent dans leur quartier lors de vagues de chaleur.»

En plus de permettre de savoir où on retrouve les îlots de chaleur en milieu urbain, des données démographiques de Statistique Canada ont été intégrées à la carte interactive, ce qui permet par exemple de cibler les secteurs où habitent les personnes les plus vulnérables aux épisodes de chaleur extrême, notamment les aînés, les enfants ou les personnes à faible revenu.

La carte, disponible en ligne, indique qu’une très grande partie de territoire de Moncton est à très fort risque d’exposition.

Cartographier le climat local

Les travaux de Nathalie Barrette sont complémentaires à ceux de Guillaume Fortin, professeur au Département d’histoire et de géographie.

Depuis quelques années,il s’affaire à documenter les îlots de chaleur à Moncton.

Un nouveau projet de M. Fortin et ses collègues, financé grâce au Fonds de l’innovation du Nouveau-Brunswick, vise à installer plusieurs stations météo à Dieppe, à Moncton et à Riverview afin de cartographier les zones climatiques locales de ces municipalités.

Il s’agit de comprendre les dynamiques de température à un niveau très localisé, ce qui permettra aux décideurs municipaux de prendre des mesures ciblées afin de combattre les îlots de chaleur dans la ville.

«En 2018, mon étudiant a mis des capteurs dans différents endroits en ville, notamment dans un stationnement près de la gare de trains, et c’est là que c’était le plus chaud, se souvient-il. Pendant un épisode de chaleur, il y avait un écart de six degrés entre cet endroit et le parc Mill Creek à Riverview qui est tout juste de l’autre côté de la rivière, donc il peut y avoir de très grands écarts sur une courte distance.»

Combattre les îlots de chaleur

Parmi les actions qui s’offrent aux décideurs afin de protéger les populations vulnérables contre les vagues de chaleur, Guillaume Fortin cite par exemple la conservation de zones boisées urbaines et le verdissement de terre-pleins de boulevards.

«L’imperméabilité du sol, par exemple les surfaces asphaltées, a un impact important dans la création des îlots de chaleur, ajoute Nathalie Barrette. C’est ce qui fait qu’on souffre beaucoup dans les villes lors des vagues de chaleur. Souvent, il y a des zones tellement imperméabilisées que lorsqu’il pleut, l’eau ruisselle dans les égouts et est évacuée.»

En temps normal, la végétation empêche ce ruissellement de l’eau qui est captée par le sol. Lorsqu’il fait chaud, l’évaporation de l’eau permet de réduire la température de l’air, un mécanisme de refroidissement semblable à celui qui survient lorsque la transpiration s’évapore à la surface de notre peau.

«Toutes les mesures ayant un impact sur la végétation en zone urbaine, comme l’agrandissement des parcs ou la conservation de zones sensibles comme les zones humides ou le verdissement des toits, vont avoir un impact», dit M. Fortin.